Jeremiah St. Juste no estará este sábado con el Feyenoord ante el Fortuna Sittard por una lesión de tobillo. Giovanni van Bronckhorst ya ha elegido a Javi López como sustituto para el partido en De Kuip, que comienza a las 16:30.

Tjark Ernst estará bajo palos ante el Fortuna. Givairo Read ocupará el lateral derecho, mientras que López, que rindió bien tras entrar desde el banquillo contra el PSV, jugará como lateral izquierdo. Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol serán los centrales del conjunto de Róterdam.

En el centro del campo del Feyenoord estarán los habituales. Charles Vanhoutte y Oussama Targhalline se encargarán de las labores defensivas, mientras que Gjivai Zechiël tendrá libertad para buscar la portería del Fortuna.

Tampoco hay sorpresas en ataque para el equipo local. Anis Hadj Moussa, por la derecha, y Luciano Valente, por la izquierda, ocuparán las bandas ante el conjunto de Limburgo. Nacho Ferri será el delantero centro del líder de la VriendenLoterij Eredivisie.

El Feyenoord comenzó de forma desastrosa ante el PSV la semana pasada, pero logró sumar un punto (1-1). El Fortuna marcó en el último instante contra el Excelsior y consiguió así tres puntos importantes en casa.

El desafortunado Jakub Moder tampoco estará disponible. Lee más sobre ello aquí.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Alineación del Fortuna Sittard: Branderhorst; Guth, Van Ottele, Hubner; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus; Ihattaren, Descotte; Zeefuik.