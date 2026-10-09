Giovanni van Bronckhorst lo tiene claro: «Para mí no es una opción que se marche del Feyenoord»

Buenas noticias para el Feyenoord: Anis Hadj Moussa está lo suficientemente recuperado como para entrar en acción el sábado por la noche ante el AZ. Así lo contó el entrenador Giovanni van Bronckhorst este viernes en la rueda de prensa previa al partidazo.

Tanto Hadj Moussa como Watanabe regresaron antes de tiempo al Feyenoord durante el último parón internacional. Ambos arrastraban una lesión leve.

Preguntado por si estarán disponibles ante el AZ, Van Bronckhorst respondió: «Hadj Moussa sí. Al final ha entrenado bien con normalidad y también está disponible para mañana».

«Con Watanabe tenemos que esperar un poco para ver si el partido de mañana le llega demasiado pronto. Así que eso tendremos que verlo mañana».

Los dos jugadores del Feyenoord que seguro no estarán ante el AZ son Gijs Smal y Jakub Moder. Este último ya ha entrenado esta semana con el grupo. Smal también está muy cerca.

Próximos partidos FEY Eredivisie 12:45 AZ

Sobre Moder, Van Bronckhorst dijo: «Espero que pueda sumar minutos en las próximas semanas. Son cosas positivas. ¿Si es una opción que se marche? No, para mí no. Es un jugador con mucha calidad, ahora tiene que ponerse en forma». El jueves, medios polacos informaron de que Lech Poznan está estudiando la posibilidad de llevarse de vuelta a Moder a Polonia.

El duelo entre Feyenoord y AZ es el partido entre el actual segundo y el primero de la VriendenLoterij Eredivisie. La diferencia en la clasificación es de dos puntos. El encuentro arrancará el sábado por la tarde, a las 18:45, en De Kuip.