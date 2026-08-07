Giovanni van Bronckhorst comparte malas noticias: un titular previsto se pierde el inicio de temporada del Feyenoord

Feyenoord tendrá que seguir prescindiendo de Tsuyoshi Watanabe este domingo ante el Sparta Rotterdam. El defensa japonés se lesionó la semana pasada en un amistoso y no se ha recuperado a tiempo, según contó Giovanni van Bronckhorst el viernes.

«El partido contra el Sparta llega un poco pronto», dijo Van Bronckhorst sobre Watanabe en su rueda de prensa. «Ha completado una buena semana y cada día tiene menos dolor. Solo que el partido del domingo llega demasiado pronto».

El técnico, sin embargo, también tuvo buenas noticias: el extremo Gaoussou Diarra sí vuelve a estar lo suficientemente en forma como para entrar en acción el domingo.

Watanabe se retiró lesionado el pasado domingo en el minuto cuatro del amistoso ante el Atalanta, después de recibir un duro golpe de Nikola Krstovic.

Finalmente, el central tuvo que abandonar, y todo apuntaba a que sufría molestias en la clavícula. Fue sustituido por Thijs Kraaijeveld.

Watanabe estuvo este verano con Japón en el Mundial. Jugó en los partidos de la fase de grupos contra Países Bajos y Suecia, mientras que ante Túnez y Brasil se quedó en el banquillo durante todo el encuentro.

Para el Feyenoord, ese fue el último amistoso de preparación para la nueva temporada. El domingo a las 12:15, el conjunto de Róterdam disputará su primer partido en la Eredivisie VriendenLoterij, a domicilio ante el Sparta Rotterdam.