Giovani dos Santos contaría como extranjero en el América

Nació en Monterrey, Nuevo León. Le gusta el tequila y el mariachi, pero para la FMF no es mexicano.

La contratación de Giovani Dos Santos con el América la celebra su afición, pero no todo resulta miel sobre hojuelas. El atacante jugará en las Águilas para el Apertura 2019, aunque ocupará una plaza como extranjero en el plantel sin importar que es mexicano y sus numerosas participaciones con la Selección.

Esto se debe al reglamento de competencia de la propia y el apartado de los futbolistas no formados en (o identificados también bajo la sigla NFM). Es decir, elementos que o son foráneos o no fueron registrados en el futbol mexicano "antes de cumplir los 18 años y haber participado mínimo en un torneo organizado por la Federación" según el artículo 25.

Conforme a la misma norma, de los 18 elementos que alinea un equipo, contando a los siete que se encuentran en la banca, "al menos 9 deben cumplir con la condición" ya mencionada. Así pues, el máximo de NFM por club es de 12.

Es decir, el director técnico Miguel Herrera tendrá un problema adicional cada semana cuando deba recortar a uno de la lista como ya le sucedía en el Clausura 2019 cuando prescendía de Jérémy Ménez generalmente.

La razón por la que Gio no contabiliza como un compatriota más es que abandonó el país muy joven para enrolarse en las fuerzas básicas del . Por ende no existe un carnet suyo en las oficina de la FMF pese a que pasó algunos años en las categorías inferiores del previo a emigrar a Europa.

La única solución que le resta a los Azulcremas consiste en mandar una petición especial a la Liga para que estudie el caso por aparte. Existe un antecedente que les favorece: el de Rafael Baca, volante del , quien durante un año figuró como extranjero al margen de ser mexicano-estadounidense. Nació en Tuxpan, Michoacán, pero llegó desde los siete años a junto a su familia y por eso no se hallaba registrado.

El presidente Enrique Bonilla aprobó la solicitud, de manera que los Emplumados apelarían a ello para destrabar su situación. En el peor de los escenarios todavía podrían sumarlo; sin embargo rozan el límite pues ya suman a los argentinos Agustín Marchesín, Guido Rodríguez y Emanuel Aguilera; los colombianos Mateus Uribe, Roger Martínez, Andrés Ibargüen y Nicolás Benedetti; el chileno Nicolás Castillo; el paraguayo Bruno Valdez; el ecuatoriano Renato Ibarra y el francés Ménez.

Todavía no cierra el mercado en México y es posible que se añada una baja extra a las de Oribe Peralta y Aldo Cruz, sobre todo alguna de los NFM. No obstante ni eso 'convertiría' a Dos Santos en mexicano... o al menos no para los peculariares preceptos de la Liga MX.