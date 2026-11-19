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El directivo de la Juventus Giorgio Chiellini ha revelado que el delantero Kenan Yildiz, lesionado por una fractura en el pie, por fin ha vuelto a entrenarse con balón. El internacional turco está de baja desde agosto y los aficionados tendrán que seguir teniendo paciencia antes de su esperado regreso a la competición.

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La Juventus recibe una noticia importante sobre la recuperación de Yildiz

Yildiz ha dado un gran paso adelante en su recuperación de una grave lesión en el pie. El internacional turco por fin ha vuelto a entrenarse con balón tras un largo y frustrante periodo de baja. El talentoso atacante no ha podido jugar con el club italiano desde agosto.

Sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo en su primera aparición de la temporada en la Serie A, durante una ajustada victoria por 1-0 a domicilio ante el Frosinone . La lesión obligó al joven a pasar inmediatamente por el quirófano. Como consecuencia, la Juventus ha tenido que disputar una parte importante de sus campañas nacional y europea sin una de sus mayores promesas en ataque.

Chiellini pide paciencia para su regreso

El exdefensa y actual directivo de la Juventus Chiellini ofreció una importante actualización sobre el estado del jugador durante un acto de un club de aficionados en Bélgica el miércoles. El legendario central confirmó que el atacante progresa en los entrenamientos. Sin embargo, Chiellini también quiso moderar las expectativas sobre un regreso inmediato a la competición y pidió paciencia a los aficionados.

«Kenan se está recuperando», confirmó Chiellini ante los medios, según Gianluca Di Marzio. «Ha vuelto a entrenarse con balón, pero todavía necesitará algo de tiempo. Es un jugador que puede ayudarnos a dar un salto de calidad».

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Ausente en partidos importantes de su club

Su prolongada ausencia por lesión ha afectado considerablemente tanto a sus compromisos con el club como con la selección durante el otoño. Yildiz ya se ha perdido un total de 20 partidos con la Juventus y Turquía desde que sufrió la fractura del metatarsiano en agosto.

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En el ámbito nacional, el delantero no ha estado disponible para diez partidos de la Serie A. También se ha visto obligado a seguir desde la grada cuatro importantes encuentros de la Europa League de su club. Su selección también ha notado su ausencia en el apretado calendario internacional de otoño. El joven no estuvo disponible para ninguno de los seis recientes partidos de Turquía en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

El objetivo es regresar en invierno

Los primeros informes médicos, tras la operación del pie realizada con éxito, apuntaban a un periodo de recuperación de entre dos y tres meses. Ahora que ha vuelto a trabajar con balón, los servicios médicos de la Juventus seguirán de cerca cómo responde físicamente al aumento de la carga de trabajo durante las próximas semanas.

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Las últimas informaciones apuntan a que Yildiz trabaja intensamente para regresar al primer equipo en diciembre. Volver antes del parón invernal supondría un gran refuerzo táctico para la plantilla de cara a un calendario de partidos apretado en Italia.

Sin embargo, la directiva del club no asumirá riesgos innecesarios que puedan afectar a su estado físico a largo plazo. Si se produce algún pequeño retraso en su recuperación, el delantero podría tener que esperar hasta el año nuevo para protagonizar por fin su esperado regreso.