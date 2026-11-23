Cómo ver el Gimnasia LP vs Newell's Old Boys con una VPN
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Previa del partido
Gimnasia La Plata recibe a Newell's Old Boys en la Liga Profesional, aunque aún están por confirmar el estadio y la hora exacta de inicio.
El equipo local llega en un buen momento a las órdenes de Ariel Pereyra. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ocupa el segundo puesto de su grupo del Clausura.
Su trayectoria reciente muestra una pauta clara: Gimnasia ha marcado en todos los partidos de esa racha y ha anotado dos goles en cuatro de los cinco.
Newell's Old Boys llega con menos impulso. El equipo de Frank Kudelka ha empatado sus tres últimos partidos, ante Instituto, Unión y San Lorenzo, y no pierde desde que cayó 1-0 frente a Gimnasia Mendoza a mediados de octubre.
El conjunto visitante ha sido difícil de batir, pero le ha faltado eficacia en ataque: ha marcado cinco goles en cinco partidos. Su primera victoria desde el triunfo por 2-1 ante Central Córdoba de Santiago le permitiría escalar posiciones en la tabla del Clausura, donde es sexto del Grupo A.
Gimnasia también tiene a su favor el precedente más reciente entre ambos, tras ganar 1-0 el último enfrentamiento en noviembre de 2024.
Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.
Novedades de los equipos y plantillas
Gimnasia LP contra Newell's Old Boys alineaciones probables
Manager
- A. Pereyra