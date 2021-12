Este domingo no es un día más en el calendario, puesto se jugará el apasionante el clásico de La Plata. El Lobo recibirá al Pincha buscando romper una mala racha de 14 encuentros sin ganarle, y además se esperanza con meterse en la próxima Copa Sudamericana. Los de Zielinski no se quedan atrás, porque quieren asegurar su estadia en la Libertadores 2022. Para que no te perdás de nada, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Gimnasia - Estudiantes FECHA Domingo 05 de diciembre ESTADIO Juan Carmelo Zerillo - La Plata, Argentina HORARIO 17:00 (hora argentina)

CÓMO VER POR TV

El encuentro entre el Lobo y el Pincha será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por TNT Sports, señal disponible solo para quienes tienen contratado el Pack Fútbol en sus compañías de televisión por cable.

TNT Sports

Cablevisión 124 (digital / Flow) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) y 1603 (HD)

¿QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA ?

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Cablevisión Flow , Telecentro Play o DirecTV GO . Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES

GIMNASIA

ESTUDIANTES

