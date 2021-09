Gil Marín: "¿Superliga? Percibí el rechazo de nuestra masa social y nos salimos"

"Me reuní con los accionistas, les dije que me sentía que traicionaba a la idea de este deporte y nos salimos"

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, protagonizó la apertura del foro "World Football Summit" analizando los nuevos retos que afronta la industria del fútbol profesional en la actualidad. Gil Marín tocó diferentes temas de rabiosa actualidad, como el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC o la propuesta de Mundial cada dos años. Y además, habló de la Superliga. De la postura del Atlético de Madrid, que primero se adhirió al proyecto y después renunció. El CEO del Atlético se mostró contundente para explicar el arrepentimiento rojiblanco: "Percibimos el rechazo de nuestra masa social, me reuní con los accionistas y nos salimos de la Superliga".

Superliga. "Fue consecuencia de la situación que estamos viviendo. Hay un ambiente de crispación. Todo el mundo quiere cambiar todo aunque esté bien. Si ese cambio conlleva que todo explote, da igual. La guerra por las competencias es un caldo de cultivo en un periodo generacional de cambio. Se reclaman nuevas formas de vivir el fútbol. (...) Hay directivos que se ponen nerviosos y quieren que todo se desarrolle más rápido y adelantarse al tiempo. En el fútbol se siente más que se piensa. Eso ha provocado que haya gente que quiera romper con todo. En la ECA me doy cuenta de lo diferentes que somos. El gestionar para todos es casi imposible. Buscar la concordia y la competición justa es difícil. Esas diferencias generan el ambiente que se está viviendo. Valoro lo que está haciendo UEFA para adaptarse, el formato post 2024 para contentar a los grandes. La Conference League me parece una idea inteligente. UEFA está intentando adaptarse".

La postura del Atlético de Madrid en la Superliga. "Nos invitaron a formar parte de ello y el sentir del Consejo de Administración donde van a estar los 15 clubes más poderosos. Entendíamos que nos habíamos ganado el derecho de estar en la mesa que iba a negociar el futuro del fútbol español. Tardamos 48 horas en darnos cuenta que poníamos en riesgo que el fútbol tradicional. Gracias a ese fútbol hemos llegado a donde estamos. También percibimos el rechazo de nuestra masa social. Me dio sentir que nos podíamos cargar ese fútbol tradicional. Me reuní con los accionistas, les dije que me sentía que traicionaba a la idea de este deporte y nos salimos. Si las instituciones siguen en la misma línea no tardará en que aparezca otro sistema que le dé una vuelta de tuerca. Si nos obligan a decidir entre papá o mamá, nos iremos de casa"

Acuerdo LaLiga-fondo CVC. "Es analizarlo con cabeza y sin pasión. Cuando Javier Tebas me lo plantea, yo me lo planeo desde el punto de vista financiero. En los últimos trienios de los derechos, hemos tenido un crecimiento exponencial. La realidad es que el incremento de su valor en Europa no se va a mantener. Estamos intentando para el próximo periodo empatar, no perder como las otras ligas. Nos acercamos casi a los 2.000 millones ahora. Hay que analizar el futuro. Se necesita ayuda para seguir en la misma línea de ingresos. En otros estadios hay que adaptaros para ofrecer mejores experiencias a los aficionados. A mí me servirá para desarrollar el entorno de este estadio (...) Para el Atlético de Madrid es una operación rentable, pero también para el resto. Los que no están de acuerdo les hemos invitado a que no tengan participación. Pero es lo que decía, es una situación de crispación y enfrentamiento continua, judicialización continua. Es una pena".

La posibilidad de un Mundial cada dos años. "Colisiona con los clubes al 100%. Someter a un jugador durante una temporada a unos 50-60 partidos es una barbaridad. Vivimos una disputa con organismos con FIFA, UEFA y RFEF. Hace mucho daño a los que estamos en medio. Generar más competiciones para generar más dinero y poder. Ese es el objetivo que tienen. Los clubes vivimos al límite, invertimos en jugadores y salarios de jugadores. Asumimos riesgos y al final no disponemos de nuestros principales activos que son los jugadores. (...) Soy partidario de decir que 5-6 semanas para las selecciones, pero es obligado que tengan un mes de descanso. También hay que debatir quién paga el salario de los jugadores cuando los jugadores están en las selecciones. Vivimos al límite. Se está haciendo un daño irreversible y va a terminar mal".

Conflictos entre los distintos actores del fútbol. "Los clubes tenemos una dependencia económica de los que organizan nuestros derechos. Como son LaLiga o la UEFA. No puede ser que nos pidan que estemos en contra de los que nos dan de comer. Las disputas de LaLiga-RFEF hay que poner un límite. Hay que acotar plazos y periodos del tiempo que disponen de nuestros jugadores y no parar continuamente la competición.

Estadio Metropolitano. "Este era un buen edificio, pero no un buen estadio de fútbol. Lo tuvimos que adaptar y personalizar para la afición del Atlético. Hicimos muchos viajes para ver estadios y aprendimos de los errores suyos para hacer un campo multiusos y confortable. Hicimos 380 eventos el año antes del COVID".