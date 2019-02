Gil Marín: "Con Madrid o Juve hay que ser muy superior, todas las acciones dudosas caen de su lado"

El consejero delegado del conjunto colchonero repasó las polémicas del duelo ante los italianos en la Champions.

Hace unas horas habló el presidente, Enrique Cerezo, y ahora lo hace Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético. Gil presentó en México el modelo que se implementó para convertir al club rojiblanco en un referente del fútbol internacional. Desde allí vivió el triunfo ante la Juventus y dio su punto de vista sobre el VAR, para volver a pedir "valentía" a los árbitros.

Con respecto al VAR, ¿para el Atleti se ha convertido también en un rival a vencer dentro del campo?

"Para que el Atlético gane a clubes poderosos como Real Madrid o Juventus no nos vale con ser un poco mejor, hay que ser muy, muy superior, porque todas las acciones dudosas caen de su lado. Yo soy un firme defensor del VAR, de la buena fe y de la honestidad de los árbitros, pero es cierto que no hemos tenido suerte con la interpretación últimamente. Yo lo que he pedido, es que seamos valientes para interpretar las jugadas dentro del área. Pero o siempre, que es lo que yo defiendo, o nunca. No a veces, en función de la grandeza del club. En la acción del gol anulado ante la Juve, es más que evidente que la experiencia del central de la Juve es suficiente para llevar al engaño al árbitro . El contacto de Álvaro no es para que se tire tres metros. Un árbitro de VAR con experiencia, debe saber interpretar esa acción. Yo hablé con Álvaro, y es evidente que no es falta pero tenemos que respetar las decisiones y conseguir que los árbitros de VAR corrijan a los de campo. Para eso hemos invertido en esta tecnología, para que sea utilizada en las acciones difíciles de ver para el árbitro de campo. También creo que los árbitros de VAR deben ser exárbitros, sería una opción magnífica para dar continuidad laboral a los árbitros que se jubilan tan jóvenes"

¿La tecnología implementada a través del VAR perjudica o beneficia al fútbol?

"La tecnología debe de beneficiar al fútbol, el tema es cómo interpretas o cómo valoras esa tecnología. Hay que entender cómo son los futbolistas, intentan sacar ventaja de cada acción e intentan engañar al árbitro. Eso pasó este miércoles, no quiero culpar al árbitro pero luego es evidente que el contacto de Álvaro no es concreto".

¿Cómo vivió el partido ante Juventus desde Mexico?

"Muy nervioso 70 minutos. Y los últimos 20, como me puse más nervioso, no vi ni los goles".