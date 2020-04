Gigi Meroni y la maldición del Torino

Pocos jugadores han dado tantas alegrías en tan poco tiempo como la 'farfalla granata', el George Best italiano.

Diecinueve años después de la tragedia de Superga, el destino se la volvió a jugar al . Tras casi dos décadas luchando para devolver la competitividad al equipo, en 1964 se hizo con un joven extremo derecho de veintiún años que había maravillado en el y que había abandonado la Liguria después de olvidarse, según la versión del jugador, de pasar un control antidóping en el que sus compañeros dieron positivo por consumo de anfetaminas. Con Gigi Meroni, el Torino volvería a sentirse campeón al levantar la Coppa en 1968. Pero, de nuevo, el precio a pagar fue demasiado alto.

Tener el mismo nombre que el piloto que estrelló el avión en el que viajaba el Grande Toro vaticinaba algo, aunque los tifosi no sabían exactamente qué. “¿El destino nos debe una o todavía no ha terminado de jugar con el Torino?” se podía escuchar en las gradas del estadio Comunale. La calidad de Meroni acabó rindiendo al graderío, que se acostumbró a las filigranas por la banda derecha de la farfalla y también a su promiscuidad y sus excesos, no necesariamente nocturnos.

La primera mitad de los años sesenta en Italia era muy parecida a la realidad que se vivía en el resto de Europa, que empezaba a acostumbrarse a vivir sin fascismos a excepción de y . Los nacidos durante la Segunda Guerra Mundial apenas recordaban a Benito Mussolini y la juventud experimentaba con nuevas formas de vivir, de amar y de jugar a fútbol. Meroni, que además había quedado huérfano de padre a los dos años, se entregó a estas vanguardias en cuerpo y alma sin importarle un comino la opinión pública. Al fin y al cabo él era el único motivo de alegría de los tifosi del Torino, que se aferraban a su calidad sabedores de que Meroni se había convertido en la base de algo grande tras sus tres primeras temporadas en el Piemonte. Cuando el club se planteó la posibilidad de traspasar su estrella a la , el revuelo que se organizó en la ciudad incluso amenazó con paralizar la fábrica de la FIAT.

Pero un romántico como Meroni no entendía de traiciones, al menos de traiciones a sí mismo. Y no quiso rechazar al equipo que confió en él después del escándalo que supuso su adiós del Genoa además de reportarle cierta fama de afición a algunas sustancias ilegales. Era la época de The Beatles, y la farfalla, que bebía pero también leía, ya era conocido por el Comunale como el beatnik del gol. Y quiso traducir este amor mútuo en un título para la afición más sufrida de Italia. Desgraciadamente, este título llegó sin Meroni, pues cuando el Torino se clasificó para la liguilla entre los cuatro semifinalistas que se disputarían la Coppa, ya había fallecido.

El 15 de octubre de 1967, después de ganar por 4 a 2 a la , fue atropellado por un FIAT 127 al cruzar el Corso Re Umberto de Turín para ir a encontrarse con su novia, Cristiana Uderstadt. Una hora más tarde, en lugar de estar tomándose un helado en el centro de Turín junto a su pareja y a su compañero Fabrizio Poletti, fallecía en el hospital. La Coppa se la adjudicó a título póstumo como integrante de un equipo que no perdió ni uno solo de los partidos que disputó frente a Milan, Inter y para volver a cantar un título diecinueve años después del quinto scudetto que ganaron, también a título póstumo, los invencibles de Valentino Mazzola.

El destino quiso que fuera Attilio Romero, tifoso del Torino, y gran admirador de Meroni, el conductor del coche que había acabado con la vida de la farfalla. Romero se convertiría en presidente del club durante el primer lustro del siglo XXI, hasta su quiebra en 2005.

Pero la del Torino no es la historia de un equipo en permanente estado de desgracia. Con su juego y su descaro, Meroni convenció a jugadores, directivos y aficionados de que los granata podían volver a disputar el scudetto. Poco tiempo después de fallecer debutaría, recién llegado desde el equipo primavera, Paolo Pulici, que se convertiría en uno de los gemelli del gol después de la incorporación de Francesco Graziani, en 1973. Con ellos, el Torino finalmente consiguió levantar el título liguero sin necesidad de pasar por el cementerio.