Giggs aconseja al Manchester United sobre el fichaje del centrocampista

El galés Ryan Giggs, leyenda del Manchester United, ha dado un consejo a Michael Carrick, entrenador de los «Diablos Rojos», sobre el fichaje de un nuevo jugador para el centro del campo durante el próximo mercado de fichajes de verano.

El Manchester United necesita fichar nuevos jugadores para el centro del campo, especialmente tras el anuncio de la marcha del brasileño Casemiro de Old Trafford al final de la presente temporada.

Giggs cree que Adam Warton, jugador del Crystal Palace valorado en 70 millones de libras esterlinas, debe ser una de las prioridades del United en el mercado de fichajes de verano, pero insiste en que su antiguo club debe fichar a jugadores para el centro del campo, considerando a Elliot Anderson, del Nottingham Forest, como uno de los principales candidatos.

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Giggs declaró en unas declaraciones recogidas por el diario «Metro»: «En primer lugar, tenemos que ocuparnos de nuestros jugadores cedidos: Rashford, Sancho, Hoiland, pero la prioridad es sin duda el centro del campo; veo claramente a dos».

Y añadió: «Siempre me gusta tener un jugador zurdo en el equipo, así que no voy a discutir sobre Warton; creo que me parece un jugador del Manchester United».

Y continuó: «Es alguien que sabe manejar el balón, pasar hacia delante y correr hacia delante, y tiene experiencia en la Premier League; todos ellos tienen experiencia en la Premier League, así que no me importaría».

Y la leyenda del Manchester United añadió: «También me gusta Anderson, es un jugador fuerte. Juega todos los partidos, y veo escenarios similares a los de Warton y Maino, o Anderson y Warton; todos estos escenarios son posibles, depende de las circunstancias, ya que los jugadores británicos son muy caros y hay que tener en cuenta lo que podemos gastar. Pero necesitamos jugadores en el centro del campo».

Además, Giggs instó a la directiva del Manchester United a mantener a Carrick como entrenador y a no considerar alternativas como Luis Enrique, Julian Nagelsmann u Oliver Glasner.

Y añadió: «Lo más difícil del mundo para un entrenador es ganar partidos, y él lo está consiguiendo; solo hemos perdido un partido».

Y concluyó diciendo: «Ahora miramos hacia arriba en lugar de hacia abajo: ¿podremos alcanzar al Manchester City?».