Giggs, a Goal: "Cristiano Ronaldo podría jugar hasta los 40"

El cinco veces ganador de la Liga de Campeones no muestra signos de debilidad, a pesar de ya tener 34 años.

Cristiano Ronaldo podría jugar al más alto nivel hasta que tenga 40 años, según su ex compañero de equipo Ryan Giggs, quien firmó esa 'hazaña' con el Manchester United.

Ronaldo fichó por la Juventus el pasado verano a cambio de 112 millones de euros y ya ha cumplido 34 años. Sin embargo, el delantero portugués, que batió todo tipo de récords, muestra pocos signos de desaceleración.

Cristiano espera lograr su sexto título de la Liga de Campeones esta temporada, y con un tercer club diferente, aunque la Juventus tiene mucho trabajo por hacer para eliminar al Atlético de Madrid en octavos de final. Los españoles ya ganaron 2-0 la ida disputada en la capital española.

"Ya no es el jugador que era cuando tenía 19, 20 años, pero ha adaptado su juego", dijo Giggs a Goal en Johannesburgo, Sudáfrica, durante el recorrido del trofeo de la UEFA Champions League presentado por Heineken.

"Pasó de ser un extremo a marcar más y más goles. Y ahora solo es un goleador que marca todos tipos de goles. Además es el mejor profesional con el que he jugado. La forma en que se cuidó a sí mismo, no solo en el entrenamiento sino también fuera del campo. La forma en que come, la forma en que se conduce... Por lo tanto, no me sorprende que aún esté jugando y que siga en la cima de su juego".

“Todavía tienes que tener ese hambre, deseo y dedicación para salir y entrenarte y cuidarte a ti mismo: come de la manera correcta, no bebas alcohol, duerme lo suficiente y disfrútalo", agregó. “Ronaldo, si lo miras, todavía se cuida a sí mismo. Entonces, si él todavía tiene ese hambre, ese deseo y lo disfruta como dije, todavía puede llegar hasta los 40, creo".

Ronaldo era compañero de equipo de Giggs en el Manchester United cuando ganaron la Liga de Campeones de 2008 con Sir Alex Ferguson como entrenador. Lo hicieron en los penaltis y contra el Chelsea en Moscú.

Ambos volvieron a la acción la temporada siguiente, pero el Barcelona de Pep Guardiola demostró ser demasiado fuerte para el United, al igual que lo hicieron un par de temporadas más tarde cuando Giggs estuvo nuevamente en el equipo perdedor (2011).

"En 2009, habríamos sido el primer equipo en ganar dos veces seguidas la Liga de Campeones, habría sido especial", aseguró Giggs. "Ese fue probablemente el partido más decepcionante de mi carrera. No jugamos bien. No nos presentamos. Estaba realmente decepcionado".

“En 2011, a veces solo tienes que aceptarlo. Nos enfrentamos a un gran equipo. Fue muy difícil para nosotros... pero se lo pusimos difícil, fue uno de esos momentos, probablemente el único en mi carrera, en el que nos enfrentamos a un equipo mejor".

"Me hubiera gustado haber ganado más títulos. Por supuesto, estuvimos en cuatro finales: el Barcelona nos derrotó dos veces; probablemente el mejor equipo contra el que he jugado... Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué: realmente tenían los mejores jugadores. Nos hubiera gustado haber ganado mucho más, pero es un trofeo difícil de conseguir. Estoy feliz de haberlo logrado dos veces".

Giggs admite que es imposible frenar a Lionel Messi y que lo único que el United pudo hacer en ambas finales fue tratar de restringir la cantidad de veces que el internacional argentino recibía la pelota.

"No creo que puedas planear jugar contra Messi", dijo. "Lo que intentamos hacer fue evitar que la pelota le llegara. Si pudiéramos evitar que la pelota llegara a Messi, entonces él no podría lastimarnos. Pero, por supuesto, es muy difícil".

"Él [Messi] y Cristiano Ronaldo están probablemente a la par, solo depende de quién creas que es el mejor. Obviamente, Ronaldo ha ganado algo internacionalmente, jugó en Portugal, Inglaterra, España y ahora Italia. Esa es la diferencia entre él y Messi", añade.

"Miras a Messi y está haciendo cosas que ningún otro jugador ha hecho. Marcan goles, los hacen hacer y ambos han ganado mucho en su carrera. Por lo tanto, no hay mucha diferencia entre ellos".

Giggs, seleccionador de Gales, tuvo su primer éxito en la final de 1999 contra el Bayern Munich durante una temporada memorable en la que el United se convirtió en uno de los seis equipos en completar un triplete.

El artículo sigue a continuación

"Cuando ganamos en 1999, tenía 26 o 27 años, entonces piensas que está bien, que es la primera de muchas finales, al menos. Pero no fue hasta nueve años más tarde cuando llegamos a otra final", recordó.

"Y fue diferente porque fue contra el Chelsea; un club de tu propia liga y, nuevamente, fue diferente porque llegó a los penaltis. Fue una final difícil en Moscú, contra un muy buen equipo, pero logramos salir campeones”, celebró.

El tour del Trofeo de la UEFA Champions League presentado por Heineken brinda a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de ver el codiciado Trofeo de la UCL y conocer a las leyendas de la competencia en su ciudad natal. Sudáfrica es la primera parada de siete lugares que el Trofeo de la UCL visitará durante 2019 en el Tour del Trofeo de la UEFA Champions League Presentado por Heineken. Próximamente, Heineken llevará el trofeo a Indonesia junto con las leyendas de la UCL Carles Puyol y Alessandro Del Piero.