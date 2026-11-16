Cómo ver Gibraltar vs Malta con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League D - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibraltar recibe a Malta en el Europa Sports Park en un partido de la fase de grupos de la Liga D de la Nations League de la UEFA, con el liderato en juego.

Malta llega como líder del grupo y buscará ampliar su ventaja con otro resultado positivo fuera de casa.

La Gibraltar de Scott Wiseman atraviesa una racha difícil en esta edición de la Nations League. Ocupa el tercer puesto del grupo y perdió por 0-2 en casa ante Andorra en su último partido de la competición, un resultado que ha dejado sus aspiraciones de acabar primera pendientes de un hilo.

La Malta dirigida por Emilio De Leo llega en un buen momento. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, entre ellos uno por 1-0 ante Andorra y otro por 1-2 a domicilio frente a Andorra, y ha mostrado la regularidad que le permite liderar el grupo con comodidad.

Los dos equipos empataron 1-1 cuando se enfrentaron anteriormente en esta edición de la Nations League, así que ambos saben lo que hay en juego en el nuevo duelo. Malta querrá mejorar aquel resultado; Gibraltar necesita puntos para seguir en la pelea.