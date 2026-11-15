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UEFA Nations League D
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Europa Sports Park
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Gibraltar contra Malta en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Gibraltar vs Malta
Gibraltar
Malta
UEFA Nations League D

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Gibraltar-Malta de la Liga D de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Gibraltar-Malta con una VPN

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Previa del partido

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UEFA Nations League D - Jornada 6
Europa Sports Park

Gibraltar recibe a Malta en el Europa Sports Park en un partido de grupo de la Liga D de la Nations League de la UEFA, con el liderato de la clasificación en juego.

Malta llega como líder del grupo y buscará ampliar su ventaja con otro resultado positivo a domicilio.

El Gibraltar de Scott Wiseman atraviesa una racha difícil en esta edición de la Nations League. Ocupa la tercera posición del grupo y perdió 2-0 en casa ante Andorra en su partido más reciente de la competición, un resultado que ha dejado sus aspiraciones de acabar en lo más alto pendientes de un hilo.

Malta, dirigida por Emilio De Leo, llega en un buen momento. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, incluida una victoria por 1-0 ante Andorra y otra por 1-2 a domicilio frente a Andorra, y ha mostrado la regularidad que le permite ocupar cómodamente el primer puesto.

Ambas selecciones empataron 1-1 cuando se enfrentaron anteriormente en esta edición de la Nations League, por lo que las dos saben lo que está en juego en la revancha. Malta querrá mejorar aquel resultado; Gibraltar necesita puntos para seguir en la pelea.

Noticias de los equipos y convocatorias

Gibraltar contra Malta alineaciones probables

Manager

  • S. Wiseman

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