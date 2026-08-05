En un intento por conservar su cargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha intentado sobornar a la federación marroquí de fútbol, informa The Times. A cambio de apoyo por escrito, el suizo ofreció la final del Mundial de 2030.

Infantino lleva ya algún tiempo fuertemente cuestionado. El plan del dirigente de dar participación a inversores privados en los mayores torneos de la FIFA fracasó por completo y podría costarle el puesto.

La UEFA y la CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) se pronunciaron muy pronto con dureza contra Infantino. La Confederación Asiática de Fútbol, la AFC, también se sumó rápidamente contra Infantino.

Infantino celebró el miércoles una reunión de crisis con los principales responsables de la federación marroquí de fútbol, que, al igual que España y Portugal, organiza una gran parte del Mundial de 2030.

Infantino espera sobrevivir como presidente de la FIFA también con el apoyo por escrito de Marruecos, aunque su puesto parece haberse vuelto lenta pero inexorablemente insostenible por las críticas masivas en todo el mundo.

El autor de The Times Martyn Ziegler, que sacó a la luz la noticia sobre el plan de inversión de Infantino, escribe que Infantino por ahora no piensa en dimitir y está haciendo todo lo posible por conservar su cargo.

Así, ha ofrecido que la final del Mundial de 2030 se dispute en el flamante estadio Hassan II de Casablanca, a cambio de apoyo. Mientras tanto, España considera que la final del Mundial debe jugarse en ese país.

Para la presidencia de la FIFA entre 2027 y 2031, los candidatos pueden inscribirse ante la FIFA hasta el 18 de noviembre. El (nuevo) presidente se dará a conocer el 18 de mayo en Rabat, en Marruecos.

El canadiense Victor Montagliani (presidente de la CONCACAF) y el presidente de la AFC, el jeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, son mencionados como posibles sucesores de Infantino.

Curiosamente, Arabia Saudí aún no ha adoptado una postura sobre Infantino. La federación nacional de fútbol de ese país nombrará primero, el 30 de agosto, a un sucesor de Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal se marchó como presidente de la federación saudí de fútbol tras la eliminación en el Mundial. En cuanto se nombre a un sucesor, se espera la reacción oficial de ese país.