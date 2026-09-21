Gianni Infantino envía una carta y quiere un gran cambio en la FIFA

Gianni Infantino ha enviado una carta llamativa al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones afiliadas. El presidente de la FIFA se muestra abierto a reformas dentro del organismo rector del fútbol mundial y quiere que se investigue cómo se toman las grandes decisiones dentro de la organización, según informa, entre otros medios, The Athletic.

Infantino quiere pedir al Consejo de la FIFA durante la reunión del 15 de octubre una evaluación independiente de la actual estructura de gobierno. Además, quiere hablar con las distintas federaciones y otras partes implicadas sobre posibles mejoras dentro de la FIFA.

Entre otros aspectos, deberán examinarse los roles del presidente de la FIFA, del Consejo de la FIFA y del Congreso de la FIFA. Infantino también quiere mejorar la transparencia y la participación en las decisiones importantes.

La carta llega después de que Infantino haya estado bajo presión en los últimos meses por el controvertido plan FIFA Forward Enterprise. En él, la FIFA quería vender el veinte por ciento de sus actividades comerciales y organizativas a inversores externos por aproximadamente 4.200 millones de dólares.

El plan fue finalmente retirado antes de que pudiera presentarse oficialmente al Consejo de la FIFA y a las federaciones afiliadas. Infantino subraya que solo se trataba de una propuesta y que nunca se había tomado una decisión definitiva.

Según Infantino, la cuestión sí ha dejado claro que los grandes planes solo pueden tener éxito si el proceso de toma de decisiones goza de la suficiente confianza. «Las grandes ideas deben desarrollarse, probarse y comunicarse a través de instituciones claras y fiables», escribe.

A pesar de las críticas, y de la confianza ya retirada, Infantino tiene previsto volver a presentarse en marzo a la presidencia de la FIFA. Por ahora es el único candidato. Otros aspirantes tienen hasta el 18 de noviembre para presentarse.