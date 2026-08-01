Gianni Infantino descarta el muy controvertido plan para el Mundial: este es el motivo

Gianni Infantino ha retirado su muy controvertido plan para «vender» el Mundial, según se desprende de un comunicado oficial de la FIFA. Según el presidente del organismo, había demasiado poco apoyo para el plan.

La semana pasada, Infantino anunció que la FIFA quería transferir los derechos comerciales del Mundial a una nueva empresa, FIFA Forward Enterprise. Posteriormente, inversores externos podrían adquirir una participación en esa compañía.

El organismo rector del fútbol mundial prometió a sus 211 federaciones afiliadas un pago de cuarenta millones de dólares si antes del 19 de septiembre daban su visto bueno a la propuesta. Esto provocó reacciones furiosas, entre ellas de la UEFA y de la KNVB.

Finalmente, los 55 países de la UEFA y los 26 países de la CONCACAF decidieron no colaborar con este plan, por lo que Infantino pone ahora fin a los planes.

«Tras escuchar cuidadosamente todas las posturas, ha quedado claro que el proyecto ha sembrado división y que ya no redunda en beneficio del objetivo original».

«Nuestro objetivo siempre ha sido unir y mejorar. Por eso, esta propuesta no seguirá adelante. Mi intención es volver a reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, en el espíritu de un interés compartido por nuestro deporte, y con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el mundo, especialmente en los países que más necesitan nuestro apoyo», concluyó la FIFA.