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Enzo Maresca se ha apresurado a descartar las especulaciones sobre un posible relevo de Gianluigi Donnarumma como portero titular del Manchester City. Aunque Geronimo Rulli fue el héroe en la dramática victoria ante el Brighton en la tanda de penaltis de la Copa de la Liga, el técnico italiano insiste en que no ha cambiado el orden de preferencia en la portería.

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Drama en la Carabao Cup en el Etihad

El Manchester City se clasificó para los cuartos de final de la Carabao Cup el miércoles tras imponerse al Brighton por 4-3 en una tensa tanda de penaltis. El equipo local tuvo que remontar dos veces para empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el Etihad Stadium. Malick Yalcouye adelantó a los visitantes antes de que Mateo Kovacic igualara el marcador.

Georginio Rutter devolvió la ventaja al Brighton, pero Vitor Reis desvió a la red una falta lanzada por Rayan Cherki para marcar su primer gol con el club y llevar la eliminatoria a los penaltis. El empate llegó justo después de la entrada de Jeremy Doku, cuya aparición animó visiblemente a la afición local.

Rulli fue protagonista en la tanda. Después de que Kovacic fallara su penalti, el guardameta argentino detuvo los lanzamientos de Yasin Ayari y Lewis Dunk para sellar el pase del City. Rulli sustituía a Donnarumma, a quien Maresca había concedido unos días de descanso junto a otros cuatro habituales del primer equipo.

Sin dudas sobre el papel de Donnarumma

Pese a las recientes críticas al estado de forma de Donnarumma, Maresca zanjó cualquier debate sobre su portero titular. Preguntado por si la actuación de Rulli podría permitirle hacerse con el puesto de número uno, el técnico del City fue tajante.

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«No, en absoluto, desde mi punto de vista», afirmó Maresca. «Está trabajando bien, pero sabe perfectamente cuál es su papel y no hay ninguna duda al respecto».

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El entrenador italiano también aprovechó para hablar de las aspiraciones de su equipo en todas las competiciones. Añadió: «Es una competición diferente, pero la ambición tiene que ser la misma. Este es un proyecto nuevo, con jugadores nuevos y un entrenador nuevo. Empezó hace tres meses. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Eso significa ganar partidos y, de momento, lo estamos haciendo».

Ruido fuera del campo y atención a las competiciones nacionales

La impresionante racha de resultados del City continúa en un contexto complicado, ya que el club sigue afrontando las consecuencias del fallo de culpabilidad del mes pasado por cargos financieros. Sin embargo, Maresca ha conseguido que su plantilla mantenga toda su atención en los objetivos deportivos durante los primeros meses de su etapa al frente del equipo.

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El conjunto de Manchester ocupa actualmente el primer puesto de la Premier League tras un buen comienzo de temporada. Su recompensa por superar al equipo de Fabian Hurzeler es un favorable cruce de cuartos de final de la Carabao Cup contra el Bradford, de la League One.

Revancha contra el Brighton en la Premier League

El City no tendrá que esperar mucho para volver a enfrentarse al Brighton: ambos equipos se medirán este sábado en el Etihad en la Premier League. Después de que los dos entrenadores hicieran 16 cambios entre ambos para el duelo copero entre semana, se espera que recuperen sus onces titulares habituales para la revancha.

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Maresca espera otro encuentro exigente contra el Brighton. El italiano declaró: «Están en un momento brillante. Están ganando partidos y marcando goles. Marcan muchos goles en cada encuentro: tres, cuatro, cinco goles por partido.

»He visto todos sus partidos de Premier League desde que empezamos y, desde el primer día, contra el Arsenal, el [Crystal] Palace o el Liverpool, siempre salen al ataque y juegan hombre a hombre. Sabíamos que este era un partido difícil y que el sábado jugarán exactamente igual».