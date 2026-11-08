Gian Piero Gasperini se toma a broma estar pendiente del Inter mientras la Roma asciende al segundo puesto tras vencer al Sassuolo

Compartir Sigue a GOAL en Google

Gian Piero Gasperini estaba de buen humor después de ver cómo su Roma arrollaba al Sassuolo y se situaba provisionalmente en la segunda posición de la Serie A. Con el Inter pendiente de enfrentarse al Como el domingo por la noche, el veterano entrenador no pudo resistirse a hacer una broma clásica del fútbol italiano sobre cómo piensa seguir el partido.

Anuncios

La Roma mete presión a su rival, el Inter

La Roma ofreció una actuación solvente para desmantelar al Sassuolo en el Estadio Olímpico y lograr una victoria por 3-0 que la sitúa momentáneamente por encima del Inter en la clasificación de la Serie A. Aunque el marcador fue holgado, el conjunto romanista generó numerosas ocasiones que podrían haber dado lugar a una diferencia mucho mayor. El resultado garantiza que el equipo de Gasperini llegará al parón internacional en una posición de fuerza, independientemente de lo que hagan sus rivales en los próximos partidos.

Satisfecho por el trabajo bien hecho, Gasperini se mostró bromista y desafiante, y no tardó en aumentar la presión sobre el Inter. En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico lanzó una pulla sobre la presión que recae ahora sobre sus rivales por el título antes de su próximo enfrentamiento con el Como. «¿Inter-Como? No lo veremos», bromeó. «Estaremos todos posados como búhos».

Gasperini rechaza que la Roma tuviera que dar una respuesta

Pese a quienes sugerían que la Roma tenía que demostrar algo tras su reciente derrota ante el Manchester United en la Champions League, Gasperini descartó rápidamente que su equipo esté bajo presión para rendir. Señaló la regularidad mostrada por sus jugadores a lo largo de un calendario exigente como prueba de su crecimiento y madurez esta temporada. Gasperini sigue convencido de que las bases sentadas durante el último mes son sólidas.

«No estoy de acuerdo porque este equipo sigue dando muestras de su nivel, no necesita dar respuestas. Y recordemos que el partido contra el Manchester United nació de un penalti absurdo, es mejor decirlo... Hay derrotas y derrotas. Hemos disputado una serie increíble de 9 partidos en 27 días, en la que perdimos esos dos contra el Real Madrid y el Manchester United, pero también hemos encadenado victorias, aparte de dos empates. Esas derrotas duelen porque llegaron al final, pero se produjeron después de actuaciones de alto nivel y contra equipos de enorme calidad», afirmó Gasperini.

Anuncios Anuncios

La variedad en ataque, un punto fuerte

Uno de los aspectos que más satisfacción ha causado al entrenador de la Roma es que la amenaza de gol se ha extendido a toda la plantilla. El equipo ya no depende de un solo goleador: defensas como Mario Hermoso han demostrado que también pueden aportar en ataque. Esta flexibilidad táctica ha convertido a la Roma en un rival mucho más imprevisible en la competición nacional esta temporada.

Related Topics

«Me gustaron muchas cosas, esta noche hubo actuaciones destacadas. El gol de Hermoso fue un gran gol por cómo controló el balón y cómo lo golpeó. No era fácil abrir el marcador porque ellos se habían cerrado, pero tuvimos paciencia y jugamos con calidad. Este año hemos mejorado mucho nuestra capacidad goleadora y marcamos de distintas maneras y con distintos jugadores. Tenemos confianza y claridad de ideas, porque el gol que marca Hermoso es propio de un atacante de gran calidad. Y recordemos que también marcamos goles en las derrotas», explicó Gasperini.

Sin límites en la lucha por el Scudetto

Cuando la conversación pasó a los grandes objetivos de la temporada, Gasperini se negó a rebajar las expectativas o a conformarse con el segundo puesto. Aunque reconoció que el Inter sigue siendo el gran favorito para conquistar el Scudetto, cree que la lucha por el liderato está abierta a varios clubes, entre ellos la Lazio, rival de la Roma en la ciudad. Su objetivo sigue siendo comprobar hasta dónde puede llegar el actual proyecto romanista.

Anuncios

«¿Firmar el segundo puesto? No», respondió Gasperini con una sonrisa. «Pero es bonito disputar este campeonato. El Inter es el equipo con más opciones; por lo demás, nosotros podemos competir por él como todos los demás. También incluyo a la Lazio entre ellos. No hay que hacerse ilusiones ni llevarse decepciones. No sé de qué seremos capaces».