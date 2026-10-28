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Gian Piero Gasperini ha elogiado la capacidad de reacción y a los canteranos de la Roma tras la emocionante victoria por 4-2 ante el Cagliari en el Estadio Olímpico. Pese a empezar perdiendo desde los primeros minutos, la Roma remontó con garra para sumar tres puntos vitales en su lucha por alcanzar el liderato de la Serie A.

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Los canteranos impulsan el resurgir de la Roma

El Estadio Olímpico revivió los días de gloria de Francesco Totti y Daniele De Rossi cuando Emanuele Lulli y Niccolo Pisilli, dos canteranos de la ciudad, marcaron. Sus goles dieron la vuelta a un partido que parecía escaparse tras un inicio apático, después del reciente encuentro del club contra el Nápoles. Gasperini admitió que las bajas de jugadores importantes como Mile Svilar, Manu Kone, Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini le han obligado a recurrir al mismo grupo de habituales, lo que hace aún más valiosas las aportaciones de Lulli y Pisilli para mantener la buena marcha del club.

Gasperini destacó la importancia de que estos jóvenes dieran un paso adelante en un periodo de muchas rotaciones y desgaste físico. «Nos ayudaron muchísimo. Fue un partido difícil, porque muchos aún arrastraban las secuelas del encuentro contra el Nápoles. El cansancio nos pasó factura, especialmente en la segunda parte, pero los cambios nos permitieron ganar. ¿Cuáles son las cualidades de mi Roma? El equipo no se viene abajo cuando el resultado le es desfavorable; busca las mejores opciones para marcar. Sabemos que tenemos recursos para rendir desde el inicio o saliendo del banquillo», declaró Gasperini a Sky Sports Italia.

El espíritu de la cantera

La irrupción de Lulli y Pisilli ha despertado una gran ilusión entre la afición de la Roma, especialmente por su estrecho vínculo con la ciudad y el club. Gasperini reflexionó sobre la tradición de la cantera romana y señaló que la actual generación de talentos siente un apego especial por la camiseta. Destacó en particular el gol de cabeza de Lulli como muestra de su evolución técnica y reveló que el jugador había trabajado ese aspecto de su juego en el entrenamiento apenas veinticuatro horas antes del partido.

«Son chicos extraordinarios; en la cantera de la Roma siempre surgen cosas bonitas. Lo que más me llama la atención es el gran apego que sienten por la Roma, algo muy positivo. Tienen un valor indudable. Lulli marcó de cabeza, algo que estuvimos entrenando ayer mismo y que no es su punto fuerte. ¿Mora también marcó de cabeza? Ya lo había hecho contra el Oporto; es verdad que es pequeño, pero tiene mucha coordinación y salta muy alto», afirmó Gasperini.

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Preocupación en defensa y novedades sobre las lesiones

Pese a la victoria con muchos goles, la Roma ha mostrado cierta fragilidad defensiva últimamente y ha encajado goles tanto contra el Real Madrid como contra el Nápoles. Gasperini atribuyó los dos goles recibidos ante el Cagliari a una combinación de agotamiento físico y calidad de los delanteros rivales. Con Leonardo Balerdi y Mario Hermoso fuera de combate, la defensa cuenta con pocos efectivos, aunque el entrenador se mostró satisfecho con la forma en que el equipo terminó el partido, a diferencia de temporadas anteriores, cuando a menudo dejaba escapar ventajas en los últimos minutos.

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«Últimamente hemos encajado algunos goles más, pero lo de esta noche también se debió al cansancio. Balerdi y Hermoso estaban de baja y no pudieron jugar, y también hay que destacar la calidad de los atacantes del Cagliari. Haber remontado partidos como el del Nápoles y el de hoy nos permite desmontar la idea de que antes sufríamos remontadas en los últimos minutos. Este equipo tiene confianza para ganar al final y cree en su potencial. La calidad de nuestros puntos este año es mayor, aunque el total sea el mismo que hace un año», explicó el entrenador.

Sin prisas para el regreso del argentino

La atención se centró enseguida en el estado físico de Dybala, cuya ausencia se ha notado mucho en la Roma. Gasperini ofreció una actualización prudente sobre la disponibilidad del argentino para el próximo viaje a Udine y sugirió que los aficionados quizá tengan que esperar un poco más para volver a verlo jugar. El entrenador insiste en que una recuperación completa es más importante que un regreso precipitado, dado el apretado calendario que espera al equipo en las próximas semanas.

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«Es muy probable que se pierda el partido contra el Udinese», confirmó Gasperini. «Éramos muy optimistas respecto a su lesión, pero su recuperación está tardando un poco más. Lo importante es que se recupere y vuelva a ser el que era antes de la lesión».