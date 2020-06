Giacone: "Tenemos que seguir creyendo y no entrar en triunfalismos"

El entrendor de Herediano valora el buen momento de su equipo, que enfrentará a Alajuelense en las semifinales del Torneo Clausura.

Herediano está en un gran momento desde la reanudación del Torneo Clausura, tras la interrupción obligada por la pandemia de coronavirus. El equipo florense acumula cuatro victorias consecutivas y ya se aseguró un lugar en las semifinales, donde enfrentará a Alajuelense. A pesar de este presente, el entrenador José Giacone prefiere no caer en triunfalismos y propone seguir trabajando de la misma manera.

"El equipo ha venido de menor a mayor, lo que hemos hecho es darle confianza a los jugadores a pesar de los momentos de adversidad, sabemos la madera que tiene el camerino de Herediano y en un torneo tan atípico los jugadores están respondiendo", declaró el técnico argentino después del triunfo por 3-1 sobre San Carlos.

El artículo sigue a continuación

Y agregó: "De a poco nos vamos levantando, el cierre es correcto, pero no hay que entrar en triunfalismos, tenemos que seguir creyendo para llegar con la mejor versión a las instancias finales".

Más equipos

Herediano enfrentará a Pérez Zeledón a mitad de semana para confirmar el segundo puesto en el torneo y Giacone expresó: "Vamos a valorar la condición física de los muchachos para ver si los utilizamos o no. En estos momentos nos estamos jugando el segundo lugar y para mí es importante cerrar de local más allá de que no tengamos a la afición, eso hace que el partido del miércoles tenga relevancia. No es mi estilo rotar pero a veces es necesario".