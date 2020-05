Giacone: "Nos está faltando fluidez en el juego"

Herediano acumula seis partidos sin conocer la victoria y su entrenador habló después del empate sin goles ante Guadalupe para explicar la situación.

Herediano igualó 0-0 ante Guadalupe y, si bien se mantiene en el tercer puesto del Torneo Clausura, acumula seis partidos sin ganar. José Giacone, entrenador de los Florenses, habló con la prensa después del partido en el Rosabal Cordero y explicó las falencias del equipo.

''Estamos en zona de clasificación pero no con los resultados que pretendemos, nos tenemos que enfocar en mejorar nuestra falencias y buscar tener más efectividad en el último cuarto de cancha que es lo que no está faltando, tuvimos seis opciones claras de gol y no pudimos convertir'', declaró el técnico argentino.

Y agregó: ''Tengo un gran equipo, lo que pasa es que en este momento no nos están saliendo las cosas, es así de simple, tengo grandes delanteros que en este momento no la están metiendo, pero seguiremos trabajando y dándoles la confianza para que con minutos vuelvan a su nivel".

Por último, dijo que el problema de Herediano no pasa por la parte física: ''No lo veo así, llevamos el peso del partido, solo hice dos cambios y el equipo respondió físicamente, lo que nos está faltando es esa fluidez en el juego''.