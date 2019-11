Giacone descree en que su equipo tenga desventaja por cerrar de visitante

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Herediano se aferra a las estadísticas de su equipo y confía en poder superar a Saprissa.

El primer capítulo entre Herediano y Saprissa se disputará este sábado en el estadio Eladio Rosabal Cordero y, aunque el Monstruo morado parezca llegar con ventaja a causa de su mejor posición durante el Apertura (2º), por su rendimiento que lo llevó a la final de la Liga Concacaf y porque define su serie de local, José Giacone le apuesta a los suyos para superar la semifinal.

"Se especula con que cerrar de local es más importante. Por las estadísticas que hemos mostrado nos va a beneficiar abrir en casa", advirtió el técnico de El Team de cara a la serie.

Por otra parte, el ex técnico de Municipal Pérez Zeledón desestimó la idea de hablar de favoritos en esta instancia, a pesar de la gran diferencia que sacó Alajuelense a lo largo de las 22 jornadas del certamen.

"No me gusta poner rótulos. Yo hablo de mi equipo, voy por el campeonato. La Liga hizo una buena fase regular, deberá sostenerlo. Cada uno tendrá sus situaciones que resolver, yo me enfoco en el mío", analizó Giacone.