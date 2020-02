Giacone, crítico con las actuaciones de Saprissa y San Carlos en Concachampions

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Herediano cuestionó las propuestas de los equipos de su liga ante los rivales norteamericanos.

Los partidos de los equipos costarricenses en el marco de la Liga de Campeones de la Concacaf no pasaron inadvertidos para José Giacone, quien desde afuera vio cómo Saprissa no pudo desnivelar ante (2-2) y Deportiva San Carlos cedió 5-3 frente a New York City.

Frente a estas actuaciones, el técnico de Herediano se mostró crítico a partir de las propuestas que presentaron ambos conjuntos y quedan complicados en su aspiración de seguir en la competencia.

"Uno esperaba, por la falta de trabajo de esos equipos (los de que no iniciaron su temporada), que nuestros equipos tuvieran más ritmo y a veces eso le juega en contra, porque parece que tácticamente uno tiene que salir a proponer como loco descuidando la parte defensiva", analizó el DT de El Team en declaraciones que consigna el sitio Columbia.

Más equipos

En la misma sintonía, Giacone ahondó en función a las falencias de los elencos ticos. "En los dos partidos, los equipos nuestros se vieron sorprendidos por contragolpes en los primeros minutos, dejando abierta la situación del equilibrio en ese tipo de partidos", sentenció.