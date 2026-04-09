"غير واقعية".. كيف تنظر الصحف السنغالية a las declaraciones de Motsepe sobre el campeón de África?

La prensa senegalesa atacó a Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras sus declaraciones sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, realizadas al margen de su visita oficial a Dakar.

Durante su estancia en Dakar ayer miércoles, en un ambiente sensible tras la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones, Motsepe se enfrentó, en una rueda de prensa celebrada allí, a preguntas sobre la identidad del campeón según su punto de vista.

La respuesta que dio Motsepe fue diplomática y no agradó a los senegaleses, ya que el dirigente sudafricano subrayó la necesidad de atenerse a las normas.

Motsepe dijo: «Entregué la medalla de oro a Sadio Mané y Kalidou Koulibaly, le entregué el trofeo a Koulibaly y otorgué 10 millones de dólares a Sadio Mané… pero debo respetar las leyes y los reglamentos vigentes».

Esta declaración se produjo después de la decisión de la Comisión de Apelación de la CAF de retirar la victoria a Senegal en favor de Marruecos, tras los hechos que presenció la final.

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Motsepe se mostró ambiguo respecto al futuro, al afirmar: «No puedo decir nada más que eso. Pueden preguntarme 100 veces y la respuesta será la misma. Es mi deber como presidente de la Confederación Africana».

Añadió: «Debemos respetar los procedimientos en curso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Aplicaremos la decisión que se tome».

Por su parte, la prensa senegalesa criticó la postura de Motsepe, y el sitio web Wiwsport se preguntó: «¿Cómo puede un dirigente que repartió los premios a los Leones negarse a reconocerlos como campeones de África?».

El sitio también calificó la respuesta de Motsepe a la pregunta de «irreal».