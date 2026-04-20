Gheorghe Hagi sustituye al fallecido Mircea Lucescu como seleccionador de Rumanía

Gheorghe Hagi, de 61 años, fue nombrado este lunes seleccionador de Rumanía tras el fallecimiento de Mircea Lucescu.

Bajo su mando, Rumanía no se clasificó para el Mundial de la próxima verano: Austria terminó primera del Grupo H y Bosnia, segunda. Bosnia sorprendió al eliminar a Italia en la repesca y conseguir el billete mundialista.

Pese a ello, Rumanía tuvo una segunda opción al ganar el Grupo 2 de la Liga de Naciones, por encima de Kosovo, Chipre y Lituania.

En la repesca cayeron 1-0 ante la número 22 del ranking FIFA, Turquía, con gol de Ferdi Kadıoğlu, exjugador del NEC y del Fenerbaçe.

Dos semanas después de ese encuentro, Lucescu falleció por infarto. Este lunes, la Federación Rumana anunció que Hagi le reemplaza y comienza su segundo mandato.

El exjugador del Real Madrid y del FC Barcelona, con 124 partidos internacionales, ya fue seleccionador en 2001, aunque renunció tras cuatro encuentros. Después dirigió, entre otros, al Galatasaray.

Ahora debe preparar a Rumanía para la Liga de Naciones, que arranca en septiembre con Suecia, Bosnia y Polonia como rivales. Su primer compromiso será un amistoso contra Georgia el 1 de junio.