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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Ghana repite la hazaña de Marruecos en el Mundial 40 años después

Croacia vs Ghana
Croacia
Ghana
World Cup
Inglaterra vs Ghana
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Marruecos vs Haití
Marruecos
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Croacia
Ghana
EE. UU.
Inglaterra
Marruecos
Haití

La selección de Ghana mostró una gran solidez defensiva.

Ghana ha entrado en el selecto grupo de selecciones africanas que han dejado su portería a cero en los dos primeros partidos de un Mundial. Tras ganar 1-0 a Panamá y empatar 0-0 con Inglaterra, es la quinta en lograrlo.

Logró este hito tras ganar a Panamá (1-0) en la primera jornada y empatar con Inglaterra (0-0) en la segunda, disputada ayer martes, manteniendo su portería a cero hasta ahora.

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Solo tres selecciones africanas habían terminado sus dos primeros partidos en un Mundial sin encajar gol:

Camerún en 1982, Marruecos en 1986, Nigeria en 2014 y, más recientemente, Marruecos en 2022 y Ghana en 2026, según la red francesa «stats foot».

A pesar de sumar un valioso punto ante Inglaterra, Ghana sigue sin disparar a puerta en las dos primeras partes que ha jugado, algo que solo le había ocurrido antes a Costa Rica en 1990.

Además, es la segunda selección, tras Costa Rica en 1990, que termina dos primeros tiempos seguidos sin disparar, según Opta.




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