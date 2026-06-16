Ghana recurre a la justicia antes de enfrentarse a Panamá en el Mundial

El Gobierno de Ghana recurrió hoy martes la denegación de visado a Thomas Partey, y un tribunal federal lo revisará de urgencia.

Mientras tanto, Partey se perderá el debut de Ghana ante Panamá en el Mundial, programado para este jueves en Toronto. La denegación se debe a un proceso penal en curso en el Reino Unido.

Barty se ha declarado inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, presentados por cuatro mujeres entre 2020 y 2022, y debe comparecer ante el tribunal el próximo año.

Acusa a Canadá de actuar de forma “arbitraria e injusta” y pide un permiso especial para que el centrocampista ingrese al país solo durante el partido. También solicita al tribunal que ordene a Inmigración aceptar una nueva visa.

El ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzito Ablakwa, confirmó que Ghana explora todas las vías diplomáticas para obtener el visado, si bien se desconoce cuánto durará el proceso judicial.

El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá afirmó a la BBC: «Canadá es firme: los grandes eventos no cambian sus leyes de inmigración. Cada solicitante se evalúa de forma individual, según los hechos y la legislación vigente».

Barti, que milita en el Villarreal, ha jugado más de 50 partidos con Ghana desde 2016. Antes del torneo, el seleccionador ghanés, Carlos Queiroz, confirmó que no dudaba en convocarlo.

Ghana debutará ante Inglaterra en Boston el 23 de junio y luego jugará contra Croacia en Filadelfia el 27 de junio. Si termina segunda del Grupo XII, podría volver a Canadá en octavos de final.