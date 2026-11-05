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Getafe vs. Brighton: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 Coliseum

El partido entre el Getafe y el Brighton comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Getafe vs. Brighton hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el Getafe y el Brighton se emite en directo por RTL+. Allí podrás seguir el encuentro en streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Getafe y el Brighton?

El Getafe llega a este partido con un balance dispar: en sus últimos cinco encuentros oficiales sumó dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria liguera por 3-1 ante el Sevilla FC. Antes sufrió una contundente derrota por 0-4 frente al Athletic de Bilbao y cayó por 2-5 ante el FC Lugano en la Conference League. En total, el equipo de Bordalás marcó once goles y encajó doce en esos cinco partidos.

El Brighton atraviesa un buen momento y ganó tres de sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Manchester City en la Premier League. Antes goleó al Crystal Palace por 5-0. Perdió por 0-2 contra el Liverpool y empató sin goles frente al FK Jablonec en la Conference League. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Getafe vs. Brighton: alineaciones

Getafe vs. Brighton: estado de forma

Getafe vs. Brighton: balance de enfrentamientos directos

Getafe vs. Brighton: las clasificaciones