Noticias del equipo

José Bordalas no podrá contar con Christantus Uche ni con Juanmi por lesión, mientras que Nemanja Gudelj cumple sanción y no estará disponible. El técnico apunta a una alineación con David Soria bajo palos, una defensa formada por Boselli, Mojica, Carvajal y Djene, y Mangala, Andrés García, Sazonov, Satriano, Mario Martín y Enes Ünal completando el once probable.

En el bando visitante, Simeone tiene tres jugadores en la enfermería: Cristian Romero, Marc Pubill y Ademola Lookman, quien sufrió un esguince de rodilla de alto grado durante la última ventana de selecciones, representando a Nigeria. El Atlético no ha fijado un plazo de recuperación para el atacante. La información del equipo se irá actualizando conforme se acerque el partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 15:00 Coliseum

El Getafe recibe al Atlético de Madrid en el Coliseum en un choque de Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Los azulones, decimoquintos en la tabla, necesitan puntos para alejarse de los puestos de peligro, mientras que el conjunto rojiblanco llega como tercero y con la vista puesta en mantenerse en la pelea por el título.

Pepe Bordalás prepara al Getafe para frenar a uno de los equipos más sólidos del campeonato, aunque la semana no ha sido fácil para los locales. La derrota por 2-0 ante el Villarreal en la última jornada liguera ha dejado al equipo madrileño con solo dos victorias en sus últimos cinco partidos.

Diego Simeone, por su parte, llega con la presión añadida de gestionar un plantel mermado por las lesiones. La baja de Ademola Lookman, confirmada tras el último parón de selecciones con un esguince de rodilla de alto grado, es un golpe importante para las aspiraciones ofensivas del equipo.

El Atlético viene de caer 1-2 ante el Barcelona en la jornada anterior, resultado que frenó una racha positiva en la liga. Aun así, los rojiblancos han ganado dos de sus últimos cinco encuentros y mantienen un registro ofensivo que les sitúa entre los aspirantes al título.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

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Estado de forma

El Getafe llega al partido con un balance de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Villarreal en Primera División, y también cayeron 0-1 ante el Brighton en la Conference League. En el debe, encajaron un 4-0 ante el Athletic Club. En el haber, vencieron al Sevilla por 3-1 y se impusieron 2-3 al UB Lebrijana en Copa del Rey. En ese periodo han anotado seis goles y encajado 10.

El Atlético Madrid registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 1-2 ante el Barcelona en LaLiga, precedida por el 0-2 frente al Bayern Múnich en Champions League. En positivo, ganaron 0-2 al Levante a domicilio y 1-0 al Deportivo de A Coruña en casa, además de empatar 1-1 con el VfB Stuttgart en Europa. El equipo ha marcado cinco goles y ha encajado cinco en ese tramo.

Historial de enfrentamientos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada el 29 de julio de 2026, en el que el Atlético se impuso por 4-1 como local. En los cinco últimos duelos, el Atlético de Madrid domina con cuatro victorias frente a una del Getafe, que logró su único triunfo en Primera División en marzo de 2025, ganando por 2-1 en el Coliseum. En los encuentros ligueros de la temporada 2025-26, el Atlético ganó en ambas ocasiones.

La clasificación

En la clasificación de Primera División, el Getafe ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Atlético Madrid es tercero.