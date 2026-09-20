Tras una decepcionante temporada de cesión en el Bayern, Jackson cambió este verano su club de origen, el Chelsea, por el Aston Villa por 55 millones de euros. El inicio en su nuevo club fue irregular. Jackson marcó en la victoria por 3-2 en la Champions League ante el Club Brujas, pero se quedó sin aportar goles ni asistencias en los tres primeros partidos de la Premier League.

En la victoria por 3-2 ante el Tottenham Hotspur del sábado, el delantero de 25 años acabó por fin con la mala racha. Tras un gran control, Jackson marcó el momentáneo 2-0. Sin embargo, su celebración posterior dejó muchas incógnitas. Justo delante de la cámara de televisión, primero mantuvo el pulgar extendido en horizontal, luego lo fue levantando lentamente, después lo bajó rápido, antes de moverlo hacia el cuello e imitar un gesto de decapitación. Por ahora no se conocen los motivos.

Punto delicado: por una celebración similar, Paris Brunner se expone a una sanción en la Ligue 1 francesa. El internacional alemán sub-21 de 20 años del AS Monaco también había mostrado el pasado fin de semana un gesto de decapitación tras marcar un gol. A raíz de ello intervino la comisión disciplinaria de la Ligue 1, que quiere tomar una decisión el próximo miércoles sobre una posible sanción.

Jackson y Emery se conocen del Villarreal

Mientras Jackson mostraba su gesto de decapitación, su entrenador, Unai Emery, celebraba de forma efusiva en la banda y, presa de la alegría, golpeó repetidamente un saco de balones. Emery y Jackson se conocen de su etapa juntos en el Villarreal, donde en su día el delantero senegalés logró abrirse paso.

"Quizá fue el primer partido en el que Jackson demostró toda su potencia", dijo Emery tras la victoria contra el Tottenham. "En los partidos anteriores todavía no había mostrado del todo que había entendido todo lo que esperamos de él". Jackson compite con Tammy Abraham por minutos en el puesto de delantero centro del Villa.

La victoria ante el Tottenham fue la primera del Villa en esta temporada de la Premier League. Tras cinco jornadas, el equipo de Birmingham ocupa una decepcionante 15.ª posición con apenas cuatro puntos.