Gernot Trauner, favorito de la afición, deja el Feyenoord tras cinco años

Gernot Trauner deja el Feyenoord. El defensa de 34 años no renovará su contrato a punto de expirar, como anunció en Instagram.

«Queridos aficionados del Feyenoord, ya es oficial», comienza Trauner. «Tras cinco años inolvidables, mi etapa en el Feyenoord llega a su fin. Quiero daros las gracias a todos por el increíble apoyo que me habéis brindado durante este viaje».

«Estoy infinitamente agradecido por las experiencias vividas y por todas las personas maravillosas que he conocido. Guardaré para siempre los innumerables momentos especiales, dentro y fuera del campo».

“Las noches europeas en De Kuip y por toda Europa, la celebración del título de liga, la conquista de la copa y cada interacción con vosotros, los aficionados. Echaré de menos jugar en De Kuip, escuchar y cantar los himnos del Feyenoord y pasar el rato en 1908”.

«Llegué como jugador y me voy como aficionado. Este club ya forma parte de mi vida. He visto lo que significa el Feyenoord para la gente de Róterdam y estoy orgulloso de haberlo representado en el campo».

«Ahora nos espera un nuevo capítulo a mí y a mi familia. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero siempre estaremos agradecidos por estos últimos cinco años en Róterdam», escribe Trauner en inglés, para terminar luego en neerlandés. «Dondequiera que vayas…»

El Feyenoord lo fichó en 2021 al LASK por 1,5 millones de euros, y desde entonces se convirtió en un pilar del equipo de Róterdam.

En total, el internacional austriaco disputó 137 partidos oficiales con el Feyenoord. La temporada pasada estuvo mucho tiempo sin jugar debido a una lesión crónica en el tendón de Aquiles, pero hacia el final de la campaña Trauner aún disputó cinco partidos.