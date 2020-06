Gerardo Martino no descarta la posibilidad de volver a Paraguay

El ‘Tata’ fue entrevistado por varios medios, recordando los diez años de la histórica participación guaraní en el Mundial de Sudáfrica.

Gerardo Martino repasó su carrera como entrenador en el fútbol paraguayo, siendo campeón con Libertad y Cerro Porteño, antes de hacerse cargo de la selección nacional por 5 años.

El 29 de junio se cumplió una década de la clasificación albirroja a los Cuartos de Final de un Mundial por primera vez en su historia, tras eliminar por penales a .

Este hecho hizo que los medios de Asunción buscarán al rosarino, quien se mostró muy predispuesto para las entrevistas.

Cuando le consultaron si volvería a trabajar en , el ‘Tata’ no dudó: “Si claro que sí, siempre es una posibilidad. No tendría ningún problema y me encantaría”, le dijo el ex-DT de y del a la AM970.

“Sigo conservando a los afectos. En mi formación como entrenador y en mi vida personal fueron 10 años hermosos los que viví. Tengo un profundo cariño hacia Paraguay", agregó.

Los hinchas paraguayos no olvidan aquella campaña en 2010 ni la final alcanzada en la Argentina 2011 y siempre piden por la vuelta de Martino. ¿Se dará alguna vez?.