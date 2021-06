Gerard Moreno, en Goal: "Nos vemos capaces de todo"

El delantero del Villarreal es optimista antes de medirse a Croacia y defiende a Morata: "Es lamentable que reciba amenazas por un partido".

Superado el de la ausencia de Sergio Ramos, el de la suplencia de Gerard Moreno (Barcelona, 1992) en la Selección fue el primer debate español en esta Eurocopa. Después de su espectacular temporada en el Villarreal, con 30 tantos y 12 asistencias, pocos entendían por qué Luis Enrique empezaba con él en el banquillo. En la segunda jornada el asturiano abrió los ojos y ha celebrado los dos pases de gol en dos titularidades del atacante. De su puesto, la situación de Morata o las aspiraciones en su estreno en un gran cita de selecciones habla antes del duelo de octavos con Croacia (lunes, 18:00 horas, ‘Telecinco’), un desafío sin red.

¿Dónde le pilló la convocatoria?

En casa, con mi mujer y mis hijas. Estaba pendiente. Se puede imaginar: una alegría increíble. Desde ese día estuve con ganas de que empezara todo. Lo celebramos mucho.

¿Qué le dijeron en el club?

Me felicitaron, como a Pau [Torres], y nos dijeron que fuera lo mejor posible, que siguiéramos haciéndolo como allí. También que disfrutara, que nunca se sabe si habrá más. Hay gente que tiene la suerte y la experiencia de repetir, pero la primera es muy especial.

Va a decir que está aquí para lo que sea, ¿pero le costó ver al inicio que no era titular?

Si le soy sincero, no. Uno siempre quiere estar en el campo, pero entiende que en una selección todos tienen un nivel muy alto, por eso son los elegidos para una Eurocopa. Cada uno de los 24 quiere hacerlo lo mejor posible para estar en el once. Esto es una suma de esos 24, que puedan estar a full en cada partido. Yo, por ejemplo, en el primero no jugué y tuve que sumar y aportar. Si tienes la suerte de salir desde el banquillo, también tienes que dar el máximo. La clave del éxito es esa, que todos vayamos en la misma dirección.

"Quizá me sienta más a gusto de delantero centro"

¿Qué le pide Luis Enrique?

Tiene un sistema y una idea muy claras, a todos nos deja claro lo que quiere. Los de arriba podemos jugar en cualquier posición, nos mezclamos bien, somos compatibles entre todos. Tal y como estamos jugando se ve que nos pide que presionemos, que toquemos…

¿Dónde se encuentra más a gusto, en la banda o como '9'?

Desde pequeño siempre he jugado de delantero centro y quizá es donde me pueda sentir más a gusto, pero evidentemente llevo años también haciéndolo detrás de un '9', en el Villarreal detrás del delantero… Son mecanismos a los que me adapto bien, me siento muy cómodo en las tres posiciones de arriba.

¿Nota más presión aquí que en el Villarreal, donde todo es más familiar y con menos medios detrás?

Aquí dentro el ambiente también es muy familiar, espectacular, y eso nos ha llevado desde el principio a una relación más estrecha. Lo de fuera es un poco incontrolable, intentamos estar al margen de ello. Nos centramos en lo que podemos controlar nosotros. Aunque te pueda llegar, intentamos dejar lo de fuera a un lado, ser fuertes de mente y estar unidos.

¿Cómo están gestionando las críticas?

Siempre que los resultados no sean favorables, la crítica va a estar, sabemos cómo va esto. Cuando ganas, todo es muy bonito y cuando pierdes no lo es tanto. Pero lo importante realmente es lo que hay aquí dentro, cómo estamos. Empatamos los dos primeros partidos pero, se lo digo de verdad, había mucha confianza porque sabíamos que estábamos trabajando bien y que, si en el tercero lo hacíamos como lo que veníamos mostrando, pasaríamos a octavos. Eso fue un miniéxito, tener esa tranquilidad y confianza para seguir estando como estamos. A partir de ahora esto va a ser muy importante, que la cabeza esté bien porque ahora son eliminatorias, es ganar o perder. Estamos preparados.

Croacia va querer más el balón y tiene jugadores más conocidos. ¿Les beneficia un rival así, a pesar de que llegó a la final en Rusia 2018?

Estamos hablando de la subcampeona del mundo, es muy potente, con grandísimos jugadores y experiencia en estos torneos. Va a ser muy complicado. Ya todos son de alto nivel, mucho más si vas pasando rondas. Respetamos mucho a Croacia por lo que he comentado, su nivel es top. Nos veo capaces de todo, cuando digo de todo es de todo [sonríe]. Eso es importante. Siempre confiamos, tenemos una mentalidad buena para afrontar este tipo de eliminatorias. A ver cómo se da.

¿Qué les ha contado Dani Olmo?

Ha estado allí, conoce a muchos jugadores, con algunos ha compartido vestuario. A los que a lo mejor se nos escapa un poco algún detalle quizá nos pueda ayudar.

"Si me toca tirar el próximo penalti lo haré con confianza y decisión"

Revolucionó frente a Suecia y en los otros dos partidos ha sumado dos asistencias. ¿Se veía tan decisivo en su primer torneo con España?

Tengo mucha confianza, en el sentido de que estoy trabajando mucho para poder ayudar. Siempre se miran los números, tanto de goles como de asistencias, pero dentro del campo hay muchas más cosas. Intento hacer lo que pide el míster y el staff, tanto en ataque como en defensa, a balón parado… Son muchos aspectos de juego y hay que estar a tope. Tanto mis compañeros como yo estamos con confianza y eso nos puede ayudar.

También provocó un penalti, pero no lo marcó. Con Eslovaquia se lo pararon a Morata. ¿Quién tirará el próximo?

Quien decida el míster y el que tenga confianza en ese momento. Cuando salimos al campo hay dos, tres o cuatro encargados. El que sea va a tener el respaldo de todos. Si me toca a mí, con confianza y decisión. Sabemos cómo es esto: esta temporada había marcado todos con el Villarreal y me tocó fallarlo el otro día.

¿Entonces el próximo no está decidido, mirarán a Luis Enrique y el que él diga?

Depende de cada partido. Decidirá él. Nos dejará claro quién es el primero, si hay más opciones... Son aspectos del juego que se estudian, por ejemplo analizando al portero rival.

"¿Lo que le está pasando a Morata? Evidentemente, he tenido años difíciles"

¿Cómo ve a Morata después de confesar las amenazas recibidas por su familia?

Es lamentable que tenga que recibir amenazas por un partido de fútbol. Aquí apoyamos a todos, tienen nuestro respaldo. Álvaro es un jugador top, le ves entrenar y es increíble: las ganas, todo lo que da a la Selección… Y en los partidos, igual. Se nos marca por los goles y las asistencias, pero el fútbol es muchas cosas más. No se tienen que pasar algunos límites.

¿Se ha sentido así en su carrera?

Intento estar al margen de las redes sociales y todo esto. Evidentemente, he tenido años difíciles. El primero en el Espanyol y el primero en el Villarreal no me fueron lo mejor que yo quería. Uno tiene que intentar, cuando pasan los años y gana experiencia, ser fuerte de cabeza. Cuando no marcas, como en el Villarreal, que lo quería hacer bien y no salían las cosas, trabajas y trabajas para darle la vuelta a la situación. Esa es la mentalidad buena, la que tenemos que tener, sobre todo los delanteros, que vivimos de los goles y de las rachas. Un jugador que ha marcado goles siempre, en todas las categorías y en todos los equipos en los que ha estado, sigue teniendo gol, eso no desaparece. Lo más importante es el estado de ánimo.