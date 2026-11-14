Cómo ver el Georgia-Hungría con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Mikheil Meskhi Stadium

Georgia recibe a Hungría en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilisi, en el grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Ramaz Svanadze buscará recuperarse tras una racha complicada en la competición, mientras que la Hungría de Marco Rossi llega en buena dinámica y con aspiraciones de ascenso.

A Georgia le ha costado mantener la regularidad en esta edición de la Liga de Naciones. Solo ha sumado un punto en sus últimos tres partidos de grupo, incluida una derrota por 1-0 ante Hungría en su enfrentamiento más reciente, disputado en octubre.

Hungría, en cambio, ha encontrado su ritmo. El equipo de Rossi venció a Ucrania por 2-1 en su último partido y ha ganado tres de los cuatro encuentros que ha disputado hasta ahora en la Liga de Naciones, lo que le sitúa segundo en la clasificación del grupo.

Para Georgia, este partido supone una oportunidad de poner fin a la mala racha. De vuelta en casa, en Tbilisi, Svanadze necesitará que su equipo tenga más acierto de cara a portería que en las últimas semanas, después de quedarse sin marcar en tres de sus cuatro partidos más recientes.

Hungría no se tomará el partido a la ligera. Una victoria en Tbilisi reforzaría su posición en el segundo puesto y mantendría el ascenso a su alcance de cara a la recta final de la fase de grupos.