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Dos goles en tres minutos: Robinho Junior firma un doblete con la selección de Brasil Sub-20.

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El delantero del Genoa marca el quinto gol, de cabeza en el minuto 56, y el sexto, con un disparo cruzado y raso de zurda desde el borde del área en el 58, en la victoria por 9-0 en un amistoso contra la selección de Perú de la misma categoría.

Los otros goles los firman Andrey (tres), Matheos Ferreira, Jhuan Nunes y Yuri Leles , además de un autogol de Perede.

El partido, disputado en el Estadio Estadual Jornalista Edgar Proença (conocido popularmente como Mangueirao o Estadio Olimpico do Pará), en Belém, Brasil, es la última prueba para el equipo dirigido por Paulo Victor antes del Sudamericano Sub-20, previsto para enero de 2027 en Colombia. Allí, Brasil, que ya encabeza el palmarés con 13 títulos, buscará proclamarse campeón por decimocuarta vez.

En cuanto a Robinho Junior, hijo de futbolista y nacido en 2007, cumplirá 19 años el próximo 17 de diciembre. El último día del pasado mercado de verano pasó del Santos al Genoa cedido con una opción de compra fijada en 8 millones de euros.

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El entrenador Daniele De Rossi le hizo debutar con el primer equipo el pasado 17 de octubre en el campo de la Roma, donde entró desde el banquillo a falta de siete minutos para el 90 en lugar de su compatriota Junior Messias. El marcador era de 2-0 a favor de la Roma, con goles del delantero argentino Santiago Castro en el minuto 50 y del extremo italiano Emanuele Lulli en el 68.

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Con el equipo Primavera dirigido por Domenico Criscito, Robinho ha marcado hasta ahora tres goles en cinco partidos: un doblete y otro gol, además de una asistencia, en las victorias por 3-1 ante Atalanta y Juventus, respectivamente.

Mientras tanto, esta mañana, con el inicio previsto a las 11:00, hora italiana, la selección absoluta de Brasil vuelve a jugar en Singapur, esta vez contra el equipo anfitrión, también en un amistoso, tres días después de la derrota por 3-2 ante Japón pese al doblete de Vinicius, con el que respondió a los goles de Kubo y Nakamura.

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En aquel encuentro, el seleccionador italiano Carlo Ancelotti, de nuevo criticado por el exdelantero brasileño Romario, fue expulsado del banquillo por protestar, al igual que el delantero del Barcelona Raphinha, después del gol decisivo de Sakamoto en el minuto 91.

Además, fueron titulares los laterales del Inter y de la Roma, Carlos Augusto y Wesley Franca. Este último fue sustituido por Vanderson en el minuto 78.