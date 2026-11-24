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Noche de preocupación por Leo Ostigard, defensa del Genoa, que ha sufrido una indisposición repentina con un fuerte episodio de fiebre acompañado de un intenso dolor de cabeza. La situación hizo necesario trasladar al futbolista al Hospital San Martino de Génova, donde el personal sanitario se hizo cargo de él de inmediato para realizarle las pruebas pertinentes.

El central noruego quedó en manos del equipo médico del hospital, bajo la supervisión del profesor Matteo Bassetti y su equipo. Tras su ingreso, el jugador del Genoa se sometió a una serie de pruebas diagnósticas para determinar las posibles causas de los síntomas y comprobar su estado general de salud.

Los resultados de las pruebas han sido tranquilizadores. Por el momento, de hecho, no habrían aparecido problemas clínicos de especial relevancia y se han descartado las principales preocupaciones relacionadas con los síntomas iniciales. Es una noticia positiva para el futbolista, para el Genoa y para todos los que han seguido con inquietud la evolución de lo ocurrido.

Pese a los resultados alentadores de las pruebas, el equipo médico ha considerado oportuno mantener a Ostigard en observación también durante la jornada de hoy. Una precaución necesaria para seguir la evolución de la fiebre y del intenso dolor de cabeza, comprobar que su estado se estabiliza por completo y asegurarse de que no aparecen otros indicios clínicos que requieran más pruebas.

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La prioridad en esta fase sigue siendo, naturalmente, la salud del defensa, que deberá recuperarse por completo antes de volver a la actividad deportiva habitual. Para el Genoa, se trata de una situación que debe seguir de cerca, también por el papel que desempeña el noruego en el equipo.

Por el momento, por tanto, predomina el alivio por los resultados de las pruebas, que han descartado complicaciones importantes. Las próximas horas serán importantes para completar el seguimiento médico y valorar cuánto tiempo necesitará para recuperarse. El objetivo es que Leo Ostigard supere por completo este episodio y recupere la tranquilidad cuanto antes.