Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Malas noticias para el Genoa y Lorenzo Colombo. El delantero formado en el Milan se lesionó de gravedad en la rodilla ayer, durante el partido disputado en el Mapei Stadium contra el Sassuolo.

Colombo, nacido en 2002, entró en el minuto 83 en sustitución del montenegrino Osmajic, autor del doblete decisivo, pero tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 88, cuando su equipo ya había agotado los cambios. Se temía una rotura del ligamento cruzado y las pruebas a las que se sometió lo confirmaron.

Este es el comunicado del Genoa: "El Genoa CFC comunica que las pruebas realizadas al futbolista Lorenzo Colombo han revelado una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En los próximos días, el delantero se someterá a las consultas necesarias para proceder a la intervención quirúrgica reconstructiva".

Colombo, vinculado al Genoa por un contrato que vence en 2029, volverá en 2027, probablemente para el inicio de la temporada 2027-28. Su balance con el Genoa es de 8 goles y 5 asistencias en 52 partidos de liga.