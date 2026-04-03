Gennaro Gattuso dimite de inmediato como seleccionador de Italia tras quedarse fuera del Mundial

Gennaro Gattuso va a dejar su cargo como seleccionador de Italia, según ha anunciado este viernes la Federación Italiana de Fútbol. Este anuncio ya se venía rumoreando desde hacía tiempo.

El técnico, de 48 años, asume así la responsabilidad por la ausencia de Italia en el Mundial del próximo verano. «Con dolor en el corazón, porque no hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado, considero que mi etapa como seleccionador ha llegado a su fin», declaró el seleccionador saliente.

«Ha sido un honor dirigir la selección nacional, y hacerlo con un grupo de jugadores que se han entregado con dedicación y lealtad a la camiseta. Pero mi mayor agradecimiento va dirigido a los aficionados, a todos los italianos que en los últimos meses han mostrado sin cesar su amor y apoyo a la selección nacional».

La Federación Italiana de Fútbol nombró a Gattuso el 15 de junio de 2025 como sucesor del destituido Luciano Spalletti. Tras la derrota en la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina, los Azzurri se quedan fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Anteriormente, los italianos tampoco habían participado en los Mundiales de 2018 y 2022.

La Federación Italiana se enfrenta a una auténtica metamorfosis en el próximo periodo. En la estela de Gattuso se marchan también el presidente Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon, que era el director técnico.

Gattuso, que disputó 73 partidos internacionales durante su carrera como jugador, lleva desde 2013 en activo como entrenador. Ya antes de su nombramiento como seleccionador nacional, contaba con una larga lista de clubes a sus espaldas.

El italiano ha dirigido al FC Sion, el US Palermo, el OFI Creta, el AC Pisa, el AC Milan, el Nápoles, el Valencia, el Olympique de Marsella y el Hajduk Split.