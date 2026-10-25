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Lutsharel GeertruidaESPN
Bart DHanis
Traducido por

Geertruida y un jugador del Feyenoord se enzarzan en una fuerte discusión tras el PSV-Feyenoord

PSV Eindhoven vs Feyenoord
PSV Eindhoven
Feyenoord
Eredivisie

Hubo momentos de tensión tras el PSV-Feyenoord (1-1). Jeremiah St. Juste le dio un golpe a Lutsharel Geertruida y los ánimos se caldearon.

En Eindhoven, el partido entre el PSV y el Feyenoord transcurrió en un ambiente tranquilo. El equipo local se adelantó en la primera parte, pero el Feyenoord empató en la segunda.

A falta de un cuarto de hora, Geertruida marcó el 2-1 a pase de Ivan Perisic, pero, antes de que pudiera empezar a celebrarlo, se levantó la bandera por fuera de juego, con razón.

Tras el encuentro, el ambiente sobre el césped se tensó. St. Juste se acercó a Geertruida y le dio un golpe. Lo que al principio parecía un encuentro cordial acabó en un pequeño altercado, durante el cual Geertruida propinó un fuerte empujón.

Ryan Flamingo y Gaoussou Diarra también acudieron corriendo para intervenir. Finalmente, la calma volvió pronto al campo.

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