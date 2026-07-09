Geert Wilders se pronuncia en X inmediatamente tras la eliminación de Marruecos

Geert Wilders celebró la eliminación de Marruecos en el Mundial. Tras la derrota 2-0 ante Francia en cuartos, el líder del PVV publicó un mensaje en X e Instagram.

Escribe «La voluntad de Dios» en árabe y añade una foto de un avión con «¡Vive la France!», celebrando la eliminación de Marruecos.

Marruecos aguantó hasta el descanso, pero el equipo de Didier Deschamps sentenció tras la reanudación con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y avanzó a semifinales.

Antes, en este Mundial, Wilders ya había publicado en Instagram una foto en la que, como árbitro, mostraba una tarjeta roja a un jugador marroquí con el mensaje «No pasa nada».

Tras la eliminación de Países Bajos a manos de Marruecos, Wilders felicitó al equipo marroquí.