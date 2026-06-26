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Rian Rosendaal

Traducido por

Geert Wilders provoca a Marruecos en vísperas del partido del Mundial contra la selección holandesa

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

Geert Wilders ya se prepara para el partido de octavos de final del Mundial entre Holanda y Marruecos. El líder del PVV publicó el viernes en Instagram una foto generada por IA en la que aparece como árbitro mostrando una tarjeta roja a un jugador marroquí.

En la imagen generada por Al, Wilders aparece como árbitro expulsando a un jugador marroquí, mientras otros dos protestan de fondo. El político añade: «no pasa nada».

Ya había causado revuelo en este Mundial al publicar junto a una foto de jugadores marroquíes rezando: «F*ck Allah», lo que generó reacciones airadas.

Wilders sigue de cerca el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y ha deseado suerte a Holanda en varios mensajes. Antes del duelo de grupos ante Suecia publicó: «¡El PVV grita: “Holanda al primer puesto!” ¡Mucha suerte esta noche, Oranje! ¡Que lo paséis muy bien todos!».

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El cruce de octavos se disputará en Monterrey (México) la madrugada del lunes al martes a las 03:00. Si ganan, en cuartos les esperará Sudáfrica o Canadá.

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