Geert Wilders provoca a Marruecos en vísperas del partido del Mundial contra la selección holandesa

Geert Wilders ya se prepara para el partido de octavos de final del Mundial entre Holanda y Marruecos. El líder del PVV publicó el viernes en Instagram una foto generada por IA en la que aparece como árbitro mostrando una tarjeta roja a un jugador marroquí.

En la imagen generada por Al, Wilders aparece como árbitro expulsando a un jugador marroquí, mientras otros dos protestan de fondo. El político añade: «no pasa nada».

Ya había causado revuelo en este Mundial al publicar junto a una foto de jugadores marroquíes rezando: «F*ck Allah», lo que generó reacciones airadas.

Wilders sigue de cerca el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y ha deseado suerte a Holanda en varios mensajes. Antes del duelo de grupos ante Suecia publicó: «¡El PVV grita: “Holanda al primer puesto!” ¡Mucha suerte esta noche, Oranje! ¡Que lo paséis muy bien todos!».

El cruce de octavos se disputará en Monterrey (México) la madrugada del lunes al martes a las 03:00. Si ganan, en cuartos les esperará Sudáfrica o Canadá.