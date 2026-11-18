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Paul Gascoigne siempre ha sido un personaje fuera de lo común. Mark Hateley cuenta a GOAL una de sus historias favoritas sobre las travesuras de su excompañero en Inglaterra y el Rangers. La anécdota incluye una pistola de clavos y el tipo de «diabluras» que se habían vuelto habituales en el pintoresco vestuario de Ibrox.

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Jugar con una sonrisa

El enigmático centrocampista Gazza tenía un talento innato que hacía que, a veces, el fútbol pareciese fácil para él. Con tanta habilidad natural, el futbolista nacido en Tyneside podía permitirse unas ocurrencias que mantenían en vilo a sus compañeros de club y de selección.

Por lo general, jugaba con una sonrisa en la cara, salvo por sus famosas lágrimas en el Mundial de Italia 90 , y nada le gustaba más que ser el centro de atención dentro y fuera del campo. Para él, la vida como deportista profesional era algo que había que disfrutar en todo momento.

La trayectoria de Gazza

Algunos de quienes le rodeaban no siempre tenían tantas ganas de participar en sus bromas, pero a menudo acababan involucrados de todos modos. La carrera de Gascoigne le llevó del Newcastle al Burnley , pasando por el Tottenham, la Lazio, el Rangers, el Middlesbrough y el Everton. Por el camino disputó 57 partidos con Inglaterra.

Cualquiera que se cruzara en su camino tendrá una historia sobre Gazza que contar, aunque no todas pueden compartirse en público. Su comportamiento se ha vuelto legendario y le ha asegurado para siempre un lugar especial en el corazón de los aficionados ingleses al fútbol.

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Las travesuras del vestuario

Hateley conoce bien lo que suponía convivir con Gascoigne tras compartir equipo con él en Inglaterra y Glasgow. Al pedirle que eligiera una anécdota especialmente memorable de aquella época, el exdelantero, que habló en colaboración con London.Bet, contó a GOAL: «Una vez vivió conmigo durante tres días. ¡Por eso estoy calvo!

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»Una de las mejores historias ocurrió cuando estaba lesionado [en el Rangers]. Llegó con su bolsa, como hacía siempre, pero aquel día, sin que lo supieran los jugadores, entró cuando ellos se habían ido y sacó de la bolsa una pistola de clavos. ¡Clavó las cosas de todos al techo del vestuario!

»Esa fue una broma inofensiva, ¡pero le costó mucho dinero! Los calzoncillos de Brian Laudrup acabaron en una esquina del techo. Creo que las botas de vaquero de Stuart McCall quedaron clavadas al suelo. Era increíblemente gracioso, ¡pero a la vez no tenía ninguna gracia!»

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Una plantilla llena de personajes

La llegada de Gascoigne a Escocia prometía traer el caos , ya que se unió a otros bromistas como Ally McCoist, leyenda del Rangers. Preguntado por aquella plantilla, repleta de personajes, Hateley añadió: «¡Teníamos un vestuario lleno de ellos!

»Estaban Ian Ferguson, Ian Durrant y Coisty. Ellos eran los cabecillas. Todo partía de ellos. El portero, Andy Goram, también acababa metido en aquello. Había un gran espíritu de equipo, lleno de picardía y travesuras, y todo se hacía con una sonrisa en la cara.

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»Incluso a los más sensatos les parecía divertido y bueno para el vestuario. Hace poco estuve en el 60.º cumpleaños de Ian Durrant y sigue haciendo lo mismo: aún hace reír a la gente y sigue siendo un pícaro. ¡Alastair y él eran uña y carne!»

Estrellas como Gazza son difíciles de encontrar

Gazza se retiró en 2004 y le costó desvincularse de un deporte que le había dado tanto. Sus dificultades en la vida personal han sido ampliamente documentadas, pero tiene a su alrededor muchos amigos dispuestos a ofrecerle todo el apoyo que necesite.

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Los jugadores como él escasean en el fútbol moderno , para decepción de muchos. En la década de 2020 son pocos los que pueden decir que combinan pasión y personalidad como lo hacía Gazza.