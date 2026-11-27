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Gaziantep FK - Amed Sportif: hora de inicio

Superlig - Jornada 13 28 nov 2026 - 11:00 Gaziantep Stadyumu

Gaziantep FK recibe a Amed Sportif en el Gaziantep Stadyumu. Es un partido de la Süper Lig al que ambos equipos llegan en situaciones opuestas.

Gaziantep FK atraviesa una profunda crisis. El equipo de Volkan Demirel ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. El 21 de noviembre cayó por 0-1 ante Gençlerbirliği; antes había sufrido derrotas frente a Kasımpaşa (0-2) y Trabzonspor (0-2).

Solo logró una clara victoria por 4-0 contra Etimesgut Spor Kulubu en la copa. En liga, Gaziantep FK ocupa la 16.ª posición.

Amed Sportif llega como cuarto clasificado. El equipo de Besnik Hasi ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, entre ellos un 5-1 contra Eyupspor y un 0-1 en el campo de Konyaspor.

Sin embargo, ha sufrido dos tropiezos recientes. Amed Sportif perdió por 3-4 ante Galatasaray en un partido con muchos goles y cayó por 0-2 frente a Rizespor el 21 de noviembre.

Gaziantep FK necesita puntos con urgencia y Amed Sportif quiere mantenerse cerca de los primeros puestos. A continuación te contamos cómo seguir el partido.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Gaziantep FK y Amed Sportif?

Gaziantep FK suma una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, con un balance de 3 goles a favor y 10 en contra. En su encuentro más reciente perdió por 0-1 ante Gençlerbirliği. A ello se añaden un 0-2 contra Kasımpaşa y un 1-3 frente a Erzurumspor. Su única victoria fue el 4-0 contra Etimesgut Spor Kulubu en la copa.

Amed Sportif ha ganado tres partidos y ha perdido dos, con 13 goles a favor y 8 en contra. En su último encuentro cayó por 0-2 ante Rizespor. Antes había logrado un 5-1 contra Eyupspor y encadenado tres victorias ligueras, antes de las dos derrotas.

Gaziantep FK - Amed Sportif: alineaciones

Gaziantep FK - Amed Sportif: estado de forma

Gaziantep FK - Amed Sportif: enfrentamientos directos

Gaziantep FK - Amed Sportif: clasificación