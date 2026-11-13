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El centrocampista del Barcelona Gavi no tiene intención de dejar el club catalán pese al interés por ficharlo de dos grandes del fútbol europeo, el Bayern de Múnich y el Nápoles. Aunque el internacional español de 22 años ha tenido dificultades para ser titular con regularidad esta temporada, está decidido a quedarse en el Camp Nou y recuperar su puesto en el once inicial.

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El centrocampista descarta salir del Camp Nou

Las informaciones de Marca revelan que la idea de marcharse de Cataluña nunca se le ha «pasado por la cabeza» al jugador, mientras que el director deportivo Deco no tiene ninguna intención de autorizar su venta. Tanto el entorno del futbolista de 22 años como la directiva del club insisten en que su futuro está completamente asegurado pese a las recientes consultas llegadas desde Italia y Alemania. El canterano, que suma 175 partidos con el primer equipo desde que llegó a La Masia procedente del Real Betis en 2015, quiere quedarse.

La fuerte competencia limita sus oportunidades como titular

Gavi solo ha disputado 229 minutos en nueve partidos esta temporada, cinco en LaLiga y cuatro en la Champions League, y únicamente ha sido titular en dos de ellos. El entrenador Hansi Flick apuesta actualmente por Pedri y Rodri como pareja de pivotes titular, mientras que el joven Marc Bernal ha sido el principal recambio cuando alguno de los dos no ha estado disponible, incluida la victoria a domicilio del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid.

El versátil andaluz también encuentra mucha competencia en posiciones más adelantadas. Fermin Lopez y Dani Olmo se reparten actualmente las funciones de mediapunta, mientras que Anthony Gordon y Karim Adeyemi se alternan en la banda izquierda.

Un vínculo estrecho sostiene la confianza mutua

Aunque la publicación española señala que el centrocampista «no está contento con su papel», sigue muy motivado y «confía» en disputar más minutos a medida que avance la temporada.

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Su escasa participación no ha afectado a su «estrecha relación» con Flick, quien admira el carácter incansable y la capacidad futbolística del jugador. Gavi incluso ve al técnico alemán como una figura paterna. Ese vínculo quedó patente cuando ambos se fundieron en un caluroso abrazo junto a la banda después de asegurar la victoria en el Metropolitano el pasado fin de semana.

El exigente calendario invernal augura rotaciones

Con un calendario cargado y exigente para el Barcelona tras el parón internacional de noviembre, se espera que Flick rote mucho más a su plantilla en los próximos meses. Esa acumulación de partidos debería brindar a Gavi oportunidades habituales para competir con Pedri, Rodri y Bernal por un puesto de titular en el centro del campo. Por ello, el internacional español desatenderá cualquier propuesta que llegue en enero del Bayern o del Napoli para centrarse por completo en su carrera en el Camp Nou.