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La Lazio sigue lanzada y lidera en solitario la clasificación con 35 puntos de 39 posibles tras ganar a domicilio al Torino. Después del partido, ante los micrófonos de las televisiones, llega el momento de que Rino Gattuso se quite alguna espina.

«No olvido lo que se decía a principios de temporada», afirma el entrenador de la Lazio, según Gazzetta.it. «Todos sostenían que este equipo no estaba a la altura y que yo era un incapaz como entrenador. Y que, por tanto, la permanencia era el único objetivo posible. Pero aquí estamos. Hemos trabajado duro y creado una mentalidad que nos ha llevado a hacer lo que estamos haciendo. Eso no significa que no debamos seguir siendo humildes. Pensamos en un partido cada vez y no miramos la clasificación».

«Estoy muy orgulloso de la actuación que tuvimos contra el Torino», añade Gattuso. «No era un partido fácil. Lo afrontamos con valentía, sin retroceder ni un milímetro. El equipo me gustó muchísimo. Faltaban jugadores importantes, pero yo estaba tranquilo porque sé lo seriamente que trabajan todos los jugadores que tengo a mi disposición. Ahora debemos seguir así e intentar jugar siempre de este modo».

Y concluye: «Sé que en Roma todos empiezan ya a pensar en el derbi, pero nosotros debemos centrarnos únicamente en el Atalanta. Volvemos a encontrarnos con nuestra afición, algo maravilloso, pero también veremos cómo reacciona el equipo a esta nueva situación. ¿Sarri? Es justo que le aplaudan por lo que hizo en la Lazio. Yo también le aplaudiré».

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Davide Frattesi se hace eco de Gattuso. El jugador, una de las piezas clave de la Lazio que lidera la clasificación, explica: «Acabo de publicar el ‘perro de la permanencia’. Tengo que hacerlo enseguida o me escribe todo el mundo. No pensábamos estar ya a -5 en noviembre. Supera las expectativas más optimistas, sobre todo si pensamos en el partido contra el Mantova (en la Coppa Italia, en agosto; nota de la redacción). Nos hemos recuperado y las victorias ayudan a trabajar bien, dan entusiasmo. No queremos parar».