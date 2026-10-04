Gattuso habla de la enfermedad: «15 años de cortisona, 7 sin alcohol. La gente está en la cama»

Gennaro Gattuso, entrenador de la Lazio, habló también de su enfermedad durante su intervención en el «Festival dello Sport», que se está celebrando en Trento, deteniéndose en el tratamiento diario y en la batalla que lleva librando desde hace años.









Gattuso habla de la enfermedad autoinmune que le afectó

Gattuso convive desde hace años con la miastenia ocular: «Dejé de jugar por la enfermedad autoinmune que contraje. Llevo quince años tomando cortisona. En todos estos años he dicho que hay gente que con mi enfermedad está en cama 4/5 meses porque no puede moverse. He aceptado la enfermedad, trabajo en ello. Pero me cuesta, porque tomar cortisona todos los días no es fácil. Llevo 6/7 años sin beber ningún tipo de alcohol. Se sigue adelante hasta que Dios nos dé la fuerza para continuar».