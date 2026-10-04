Gattuso: «Después de Bosnia-Italia no dormí durante meses»

«Los episodios marcan la diferencia. Forman parte de nuestro mundo y también de nuestra vida». Eso dijo Gennaro Gattuso en el Festival dello Sport de Trento al hablar de Bosnia-Italia. «Yo siempre lo he dicho, tengo que dar las gracias a los chicos y a todas las personas que han trabajado conmigo porque me dieron todo lo que tenían. Después es normal que sea una herida que se quedará para el resto de mi vida», añadió el exseleccionador de Italia. «Pero no puedo decir nada.





También sobre Bastoni: le di las gracias, el error forma parte del juego, desde luego no se hizo expulsar a propósito. Quedan las cosas buenas que hicimos porque, y esto me molesta, parece que solo cuenta el resultado. A veces también hay que ver lo que se hace y cómo se hace».





Eso sí, prosiguió, «la cicatriz se quedará para siempre, pero me gusta mirar hacia adelante», aunque «me costó dormirme durante los primeros meses, daba largos paseos para cansarme y conseguir cerrar los ojos».