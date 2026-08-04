Desde el histórico doblete de Liga y Copa en la temporada 2020/21, Besiktas ha ido perdiendo terreno de forma gradual respecto a sus rivales de la ciudad, Galatasaray y Fenerbahce. Desde entonces, no ha logrado una mejor clasificación que el tercer puesto. También la temporada pasada Besiktas no tuvo ningún papel en la lucha por el título y cerró el curso en la cuarta plaza. Eso es lo que ahora quiere cambiar.

Para ello, las Águilas Negras han tirado la casa por la ventana este verano en el mercado de fichajes. Por Dogan Alemdar, Ilhan Fakili y el exguardameta del Bayern Alexander Nübel, el gigante turco desembolsó alrededor de once millones de euros. El lateral izquierdo Kassoum Ouattara, del AS Mónaco, costó ocho millones de euros, mientras que por Leandro Trossard, del campeón inglés Arsenal, hubo que pagar 18 millones de euros. Sin embargo, la mayor cantidad se la llevó Orkun Kökcü: inicialmente solo cedido por el Benfica de Lisboa, el centrocampista pasó a ser jugador fijo de Besiktas tras la temporada por una obligación de compra. El volumen total, incluidos los bonus, puede alcanzar hasta los 30 millones de euros, lo que supone un nuevo récord del club.

A eso se sumó el fichaje a coste cero del exjugador del Dortmund Salih Özcan, aunque podrían llegar más incorporaciones. También la superestrella Mohamed Salah figura en la lista de deseos. En total, el gasto asciende por ahora a unos 67 millones de euros: Besiktas nunca antes había invertido tanto en un solo verano y, además, superó por primera vez la barrera de los 60 millones.

Sin embargo, enfrente solo hay ingresos reducidos: por ventas, el club no ha recaudado hasta ahora ni siquiera diez millones de euros. Ernest Muci se marchó al Trabzonspor por 8,5 millones de euros, y Gökhan Sazdagi apenas dejó 200.000 euros.

Grandes gastos pese a las deudas: la arriesgada política de fichajes de Besiktas

Todo apunta a que Besiktas volverá a cerrar este mercado de fichajes en negativo. Para el 16 veces campeón de Turquía, esto hace tiempo que dejó de ser una excepción. Desde la temporada 2020/21, el club ha registrado en cada campaña más gasto en traspasos que ingresos, y el déficit ha ido creciendo de forma constante. Mientras que el saldo negativo en 2021/22 rondaba todavía los cuatro millones de euros, recientemente ya se situaba en casi 28 millones de euros.

Las consecuencias de esta política de fichajes y gasto se reflejan ya con claridad en la situación financiera de Besiktas. Según informaciones de los medios, la deuda del club asciende ya a unos 360 millones de euros. Los elevados desembolsos en fichajes contribuyen a ello, pero la mayor carga procede de los persistentes altos costes de personal, así como de los intereses de los créditos existentes.

Precisamente los costes de financiación se han convertido en un problema considerable para Besiktas. "La carga anual por intereses de nuestro club, que se acerca a los 50 millones de euros, es el mayor obstáculo para nuestro éxito. Con esa suma se podría construir un equipo de fútbol completamente nuevo", subrayó el presidente del club, Serdal Adali. Ya en junio de 2025 advirtió en una asamblea general sobre la dinámica de la deuda: "Besiktas paga actualmente 125.000 euros diarios en intereses, 4 millones de euros al mes y alrededor de 50 millones de euros al año. Cuando termine la reunión de la junta, la deuda de Besiktas ya habrá aumentado en otros cinco millones de liras turcas".

En los últimos años, la directiva del club apostó cada vez más, como numerosos grandes clubes turcos, por fichajes de renombre con la esperanza de lograr un éxito deportivo inmediato. El efecto deseado no llegó, pero la carga financiera sí permaneció. Sobre todo, la estructura salarial se vio fuertemente exigida. Rafa Silva (2024–2026 en Besiktas) habría ganado la friolera de diez millones de euros por año, bonus incluidos, y Ciro Immobile también recibió un paquete lucrativo durante su etapa en Besiktas. Tammy Abraham y Wilfred Ndidi percibieron supuestamente más de cinco millones de euros anuales. También los actuales grandes fichajes como Trossard y Nübel cuentan con contratos muy elevados.

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Besiktas ha cambiado 13 veces de entrenador desde 2020

Pero no solo la plantilla supone siempre una carga para las finanzas. También en el banquillo, los frecuentes cambios generaron costes elevados. Desde 2020, Besiktas ha cambiado nada menos que 13 veces de entrenador, y algunos incluso regresaron en varias ocasiones. Más recientemente, el club puso fin por segunda vez a su relación con Sergen Yalcin (entrenador campeón en 2020/21), antes de que en junio asumiera Vincenzo Italiano. Las numerosas destituciones se tradujeron en elevadas indemnizaciones.

Pese a las costosas decisiones de personal, Besiktas sigue aferrado con terquedad a su estrategia. Este rumbo también es posible porque se vislumbra un alivio financiero. Un papel central lo desempeña el llamado proyecto Dikilitas, que Adali promocionó como "la mayor fuente de ingresos en la historia de Besiktas". Pero ¿qué hay detrás de este plan?

Como Galatasaray y Fenerbahce: ¿es un proyecto inmobiliario la salvación para Besiktas?

Con el proyecto Dikilitas, el club histórico impulsa una iniciativa inmobiliaria multimillonaria que pretende asegurar a largo plazo el futuro financiero de la entidad. El concepto se basa en un terreno situado en el céntrico barrio estambulita de Dikilitas, cerca de la sede del club y del estadio. Hasta ahora, la parcela apenas había sido aprovechada económicamente. En colaboración con la empresa inmobiliaria estatal Emlak Konut GYO, allí se construirán inmuebles residenciales y comerciales. La autorización necesaria ya fue concedida en abril de 2025. Para Besiktas, el acuerdo supone en cualquier caso un auténtico alivio. En lugar de activos muertos, el club podría ingresar en el futuro alrededor de 200 millones de euros gracias a la comercialización de los inmuebles de lujo.

El presidente Adali ve en proyectos de este tipo una razón esencial por la que Besiktas ha quedado últimamente por detrás de Galatasaray y Fenerbahce. "Nuestros eternos rivales han generado durante años ingresos mediante proyectos inmobiliarios. Nosotros, en cambio, nos hemos limitado a mirar. Ahora estamos corrigiendo ese error", explicó Adali.

El presidente también subrayó la importancia de estas fuentes de ingresos para la planificación de la plantilla: "Los jugadores estrella se fichan gracias a este tipo de proyectos. Nuestros rivales pagan los salarios de sus futbolistas con los ingresos de estos proyectos. Nosotros haremos exactamente lo mismo".

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El presidente Adali: "En el futuro volveremos a pelear por títulos de liga"

Además de Dikilitas, Adali anunció más medidas para mejorar la situación financiera. El BJK Plaza vacío será alquilado a una cadena hotelera internacional. Eso podría elevar los ingresos anuales por alquiler hasta unos 3,5 millones de euros. Adali también comunicó que, en el caso del terreno de Fulya, se había negociado un nuevo contrato de arrendamiento favorable para el club.

Además, la participación del club aumentó del 51 al 70 por ciento mediante una ampliación de capital en Besiktas Football Investments Inc. Según Adali, eso permitió saldar deudas por valor de 35 millones de euros sin utilizar dinero de la caja del club.

De cara al futuro, Besiktas apuesta así por los proyectos anunciados y por una reorientación financiera. Adali se muestra convencido de que el camino emprendido puede devolver el éxito a largo plazo: "Si ponemos en marcha estos proyectos, no solo resolveremos nuestros problemas de deuda, sino que también construiremos equipos que en el futuro puedan pelear por títulos de liga".