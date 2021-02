Gasperini y la roja a Freuler en el Atalanta-Madrid: "Será un suicidio para el fútbol"

El técnico del cuadro italiano rajó de la expulsión en la primera mitad de su futbolista, que marcó por completo el encuentro: "Nos da mucha rabia".

Una acción, la roja a Freuler por derribo a Mendy en el minuto 18 del encuentro, condicionó el Atalanta-Real Madrid. Sobre ello habló, quejándose, Gasperini, entrenador de los locales. El resultado (0-1) es malo para los suyos de cara a la vuelta.

La influencia de la expulsión: "No hemos podido jugar el partido como queríamos ni disfrutarlo. Lo destrozaron. Tuvimos que defender y lo hicimos bien, pero no esperábamos ni queríamos este partido".

Posibilidades: "Tenemos que ganar en Madrid, no podemos pensar en otra cosa. La pena es el gol del Madrid, que ha sido raro, de Mendy con la derecha".

Satisfecho con su equipo: "Los jugadores lo hicieron bien, pero habíamos preparado otro partido. Lo que teníamos en mente era totalmente distinto. En un once contra once hubiera sido muy diferente, también mucho más bonito. Nos da mucha rabia".

El árbitro: "Los duelos forman parte del fútbol, los quieren quitar y, como sigan así, será un suicidio para el fútbol. No podemos tener árbitros que nunca han jugado y que no se dan cuenta de lo que pasa. Ha sido increíble. Si no lo entienden, que cambien de trabajo. Tienen el VAR, tienen todos los recursos para no equivocarse. Esto no es la ciencia de los misiles, ¿eh? No hace falta ser de la NASA para entenderlo".